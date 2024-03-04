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2024台北燈節落幕 環保局清出逾56公噸垃圾
長達31天的「2024台北燈節龍躍光城」昨圓滿閉幕，期間吸引約574萬人次參觀，增加周邊商機，卻也帶來不少垃圾。北市環保局統計，活動期間每天平均清理1.83公噸的一般垃圾、動員100名清潔人員，也取締上百件違規丟煙蒂及噪音案件。
環保局今指出，台北燈節展區橫跨捷運西門站至北門站，活動期間有大量人潮衍生廢棄物，每日動員約100名清潔隊員及電動小型掃街車等機具，每日熄燈後的環境清理作業在1小時內完成。燈節期間共計清理一般垃圾量56.662公噸、資源回收量4.452公噸、活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為共415件、噪音陳情2件，音量均未超過管制標準。
環保局表示，活動期間共動員1162人次清潔隊員、各式車輛194車次、2部拖車式流動廁所，包含用電為太陽能供電自發自用的「低碳綠能流廁車」。
另外，環保局也在活動範圍內設置30處資源回收站，共放置60個一般垃圾桶與資源回收大型垃圾桶，方便賞燈民眾丟棄垃圾，每日出動冲溝車及洗街車加強溝渠清理並加強環境消毒。
北市觀傳局統計，今年共吸引逾574萬人前來賞燈，2024台北燈節首創2階段開燈、展期長達31天，除攜手各領域藝術家、在地團體宮廟，推出超過120件兼具傳統及現代設計、強化互動元素的絕美燈組，「城現光龍」三感主燈秀、北門光雕秀也吸引民眾駐足觀賞。
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