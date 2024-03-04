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猴硐虎斑貓肚子破一大洞 動保處緊急手術縫合
新北瑞芳區猴硐以貓聞名，目前有158隻貓，皆有照冊管理。日前一隻虎斑貓疑似遭垃圾堅硬物質劃傷，肚子破一大洞，動保處緊急手術縫合，現已恢復健康，正等待一個溫暖的家。
猴硐貓村管理員朱文浚說，日前接獲遊客通報，發現一隻狀況虛弱貓咪，立即與遊客協力將貓咪救下，發現肚子有一道傷口，隨即送到動保處毛寶貝醫療中心，獸醫師將傷口清創後，發現傷口很深且有感染情況，立即為牠上點滴並進行手術縫合。
朱說，這隻貓叫虎虎，平常都在活動中心附近逗留，是隻很親人的街貓，那天剛好被經過的遊客發現肚子有傷口，由於路旁有少許垃圾等堅硬物，研判可能是不小心被劃傷，現場已將垃圾清除，也呼籲遊客到這裡多注意，不要隨意丟棄垃圾，讓猴硐成為友善動物環境。
新北市動保處表示，猴硐貓村目前有158隻貓，皆有照冊管理，並有管理人員進駐，獸醫定期巡迴診療，每年皆會定期捕捉施打疫苗及健康檢查，生病或受傷的貓咪也會立即給予醫療，並呼籲遊客遊玩，勿隨意丟棄垃圾，確保動物安全免於遭受危難。
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