北市免費老人健檢第2階段明起登記 醫學中心一般族群可網路取號

台北市今年度免費老人健檢分2階段登記，一般族群長者屬於第2階段，明天起開放網路取號。各醫學中心提醒，網路取號號碼僅代表掛號資格，民眾別忘了掛號，以免被取消資格。

台北市今年提供老人健檢名額增加至6萬6040名，共3種檢查套餐供長者擇一受檢，包含腦肺套餐、腹部超音波套餐及新增的骨密肌力檢查套餐。3種皆包含身體評估、糞便潛血免疫分析、認知功能評估等項目，再分別加上甲狀腺刺激素免疫分析、腹部超音波或肌少症篩檢等。

這次有30家醫院及31家診所提供服務，醫學中心部分，台大醫院3月4日上午7時開放網路取號，共4000個名額，分別為特殊族群600名及一般市民3400名，網路取號成功後，須到網路登記系統完成選取檢查套餐及健檢日期，網路登記成功後並到院領取健檢資料袋，才算完成登記。

台北榮總共計2000個名額，院方透過新聞稿說明，分為台北市衛生局列冊在案特殊族群300名及一般族群長者1700名，一般族群可於3月4日上午7時起，至台北榮總網站取號，健檢時間為4月8日起至額滿為止。

北榮提醒，網路取號號碼僅代表掛號資格，不代表掛號順序，無論是特殊族群或一般族群，仍須至北榮掛號選擇健檢時間。若3月18日上午8時59分前最終掛號日尚未完成掛號，資格將取消並釋出。1名長者僅能預約單一掛號時段，掛號後如需變更健檢時間，須自行取消掛號後重新掛號。

三軍總醫院松山分院老人健康檢查網路預約，一般民眾取號時段為3月4日上午7時起至10日晚間7時或額滿為止，網路取號後，須依排定時間攜帶身分證及健保卡，至三軍總醫院松山分院5樓大禮堂，完成資格確認及預約檢查日期，未依時間辦理視同放棄檢查資格，不再另行通知。

長庚醫院台北院區也是今年台北巿老人健康檢查特約醫院之一，補助人數共1200名，均採網路登記辦理。一般民眾於3月4日上午7時開放網路登記至額滿為止，取號後應於規定日期時間到院辦理檢查時段登記。檢查時間自3月25日起，因名額有限，呼籲符合資格長者儘早預約。

新光醫院同樣是從3月4日上午7時起至10日上午6時59分止或名額額滿為止，網路取號成功者須於3月7日到13日期間，到院辦理登記健檢日期並領取資料袋，逾期視同放棄登記資格。

萬芳醫院也提供今年度台北市免費老人健康檢查，僅開放網路或電話預約，無現場取號，共2300個名額，一般長者3月4日上午7時至號碼取完為止，依取號梯次結果至醫院登記健檢時間。

國泰醫院網路預約名額有977名，同樣是3月4日上午7時起開放，預約後經審核不符合資格者，院方將取消預約。

另外，台北馬偕醫院也在提供老人健檢名單之中，3月4日上午7時起開始登記，不用來現場辛苦排隊。