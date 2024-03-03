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石門3月到5月限定！老梅石槽綠了 花枝正Q甜
每年3月至5月是走訪新北石門老梅綠石槽的好時機，一眼望去，石槽上滿是綠色海藻覆蓋，獨特景色總吸引遊客朝聖。新北漁業處表示，現在也是花枝產季，肉質Q彈鮮甜，是饕客不可錯過美味。
老梅石槽又稱綠石槽海岸，因大片海藻附著在石槽上，放眼望去綠意盎然。該處原是大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，經長時間海浪拍打，質地較鬆軟的部分被侵蝕，堅硬的部分形成縱狀溝槽。
當石蓴、海髮絲等綠色海藻附著在石槽上，形成限定「綠美景」，是全台少見的特殊海岸景觀，更是攝影人士與婚紗拍攝熱點，也是遊客必訪景點。
漁業處表示，石門富基漁港也正值花枝產季，花枝低熱量且富含蛋白質，受大人、小孩喜愛。富基漁港一名海鮮攤商表示，現在是最適合吃花枝的季節，而挑選小訣竅就要看花枝眼睛明亮度、表皮完整度、光澤度和透明感。
漁業處提醒，民眾前往老梅石槽前，建議先到氣象署網站查詢新北市石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間。還可到距離不遠的「老梅迷宮」，斑駁懷舊的牆身坐落在綠茵草坪中，充滿神秘色彩。
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