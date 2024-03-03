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教霸占YouBike惹議 網紅刪影音道歉

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣楊正海／台北報導
台北市熱門YouBike站點本就常發生「無車可借、無柱可還」，網紅鍾佳播拍攝影片教民眾如何霸占YouBike，交通局批破壞社會信任與公德心。本報資料照片
台北市熱門YouBike站點本就常發生「無車可借、無柱可還」，網紅鍾佳播拍攝影片教民眾如何霸占YouBike，交通局批破壞社會信任與公德心。本報資料照片

北市YouBike尖峰時段無車可借令民眾苦惱，YouTuber鍾佳播前天在Instagram發布短影音，教使用者還車後把座墊向後轉「假裝故障」霸占YouBike，北市交通局長謝銘鴻嚴厲譴責，市長蔣萬安也呼籲民眾勿隨意翻轉座椅，鍾佳播昨道歉，強調未來會謹言慎行，也刪除短影音。

鍾佳播的YouTube頻道「反正我很閒」達72.6萬訂閱，創作具有影響力，不過他發布短影音內容，教導YouBike使用者可以在還車後把座椅向後轉，假裝該車故障，避免在熱門站點還車後車輛被借走，過一段時間自行車確實還在原位。

不少網友見狀也留言譴責，「不要濫用公德心」、「社會的信用與善良不該被濫用」等，還有網友說自己曾經借過座墊向後的自行車，卻發現根本沒故障，還想說「怎麼這麼好騎」。

謝銘鴻在臉書發文批「公德心何在？我們不需要這種自以為是的小聰明、浪費社會資源的壞榜樣，嚴厲譴責」。

市長蔣萬安昨在「日本讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」開賽前，視察大巨蛋周邊交通，也視察YouBike站點，並呼籲民眾勿隨意反轉座椅。

交通局運管科長朱宸佐表示，YouBike座墊反轉是用來提醒下個使用者車輛故障，避免借用受傷也增加廠商維修速度，是長年來民眾使用YouBike善意舉動，該網紅讓其他民眾誤以為車輛壞掉而無法借車，不但自私且將破壞民眾長久以來養成的習慣，社會大眾都無法接受，強烈譴責。

鍾佳播在各方撻伐後，昨下午約3點在IG發布限時動態指出，他非常抱歉，未來會意識到自己的影片，具有影響大眾的力量，並且謹言慎行，也呼籲大家不要模仿他，並珍惜公共財。

YouBike YouTuber 網紅

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