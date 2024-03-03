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台北燈節續留西門町？ 觀傳局要評估

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北燈節除了帶動西門商圈之外，周邊商圈也妝點燈飾，祭出活動優惠搶客。 圖／台北市沅陵商店街促進會提供
台北燈節除了帶動西門商圈之外，周邊商圈也妝點燈飾，祭出活動優惠搶客。 圖／台北市沅陵商店街促進會提供

台北燈節「龍躍光城」今年於西門町舉辦，業績成長3成，觀傳局已在評估明年是否續留西門町，進而建立品牌，地方認為，該續留在交通便利的西門町，但也有議員認為，是否續留同一處，還需多項指標確認，觀傳局長王秋冬表示，燈節結束後會透過數據評估分析。

台北燈節今天落幕，主燈在西門町紅樓外，燈區一路串接到捷運北門站，也帶動外圍的相機街、榮町商圈等地，觀傳局統計，從2月17日到昨天，燈節帶來的人潮已達515萬人次。

榮町商圈暨城內社區協會理事長洪明通說，有了燈節，商圈也要努力活動行銷，創造商機，畢竟商圈屬於內需型，如果沒有創造互動，人潮來了也會白白流失。

洪明通說，為期31天的燈節，有做行銷優惠的店家都直呼業績至少漲3成以上，商圈發揮動力，才會有加乘效果，很多業者也希望能爭取，明年燈節也辦在附近。

西門町內的萬壽里長吳美玟說，社區民眾理解西門町的人潮眾多，會有相關的交通管制等，因此也都配合市府的宣導，「當地社區和商圈希望是共榮共好，都樂觀其成。」

議員應曉薇認為，燈節續留在西門町相當適合，畢竟交通方便，緊鄰捷運站點，就連中南部北上來玩的旅客，也能抵達到台北火車站，步行到燈區。這次燈節帶動西門町商圈，交通、志工等各方面處理完善，連路上都鮮少有垃圾，也可擴大燈區範圍。

議員許淑華認為，要思考，能否創造經濟產值，也能活化、重振較為沒落的商圈，要不要同一個地方，需要多項指標的確認；各縣市、中央，都會舉辦燈會燈節，建議由中央去主導，打造成國際型的台灣燈會，屆時搭配各部會、各縣市的行銷，旅遊業者合作，建置整套遊程。

王秋冬說，是否朝向固定留在西門町舉辦或者尋覓其他區域，目前有待討論，不過，他以台灣燈會為例，由於每年舉辦縣市不同，導致旅行社很難排團，這點也得納入考量。

他說，變動愈小確實愈容易建立品牌，尤其大型活動會面臨的問題百百種，特別是「區域的負荷量能」，一場活動吸引5、6千萬人次到訪，頓時間交通、飲食、噪音、遊覽車臨停點等都是一大挑戰，「光是在西門町舉辦就有人抗議，更何況以住宅區為主的區域，更要謹慎」。

台灣燈會 西門町 議員

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