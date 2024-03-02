新北老梅石槽披上鮮綠地毯 順遊富基漁港大啖花枝料理

每年3月至5月是走訪新北石門老梅綠石槽的好時機，一眼望去，石槽上滿是綠色海藻覆蓋，獨特景色吸引許多遊客前往朝聖。新北市漁業處表示，現在也是花枝產季，肉質Q彈鮮甜，是饕客不可錯過的美味。欣賞老梅石槽也別忘大啖當季美食。

老梅石槽又稱綠石槽海岸，因大片海藻附著在石槽上，放眼望去綠意盎然。該處原是大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，經長時間海浪拍打，質地較鬆軟的部分被侵蝕，堅硬的部分形成了縱狀溝槽。

當石蓴、海髮絲等綠色海藻在石槽上附著生長，放眼望去一片綠意盎然，形成限定美景，是全台少見的特殊海岸景觀，成為攝影人士、打卡與婚紗拍攝熱點，也是遊客必訪景點。

而在石門的富基漁港正值花枝產季，花枝低熱量且富含蛋白質，Q彈無刺，廣受大人小孩的喜愛，富基漁港內的春來活海鮮攤商表示，現在是最適合吃花枝的季節，此時花枝更加厚實綿密，攤商分享挑選訣竅，要看花枝眼睛明亮度、表皮完整度、光澤度和透明感。

漁業處表示，魚市內餐廳亦有代客料理的服務，首推「花枝生魚片」最能品嚐到花枝的原味，柔軟Q彈甘甜，滋味清爽可口；另有「芹菜蒜苗炒花枝」與「烤花枝」，簡單的烹調沒有過多的調味，襯托出花枝的鮮甜；還有「避風塘花枝料理」，充滿濃郁蒜酥香氣，是喜愛重口味的民眾不能錯過的美味。