聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北老梅石槽披上鮮綠地毯 順遊富基漁港大啖花枝料理
每年3月至5月是走訪新北石門老梅綠石槽的好時機，一眼望去，石槽上滿是綠色海藻覆蓋，獨特景色吸引許多遊客前往朝聖。新北市漁業處表示，現在也是花枝產季，肉質Q彈鮮甜，是饕客不可錯過的美味。欣賞老梅石槽也別忘大啖當季美食。
老梅石槽又稱綠石槽海岸，因大片海藻附著在石槽上，放眼望去綠意盎然。該處原是大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，經長時間海浪拍打，質地較鬆軟的部分被侵蝕，堅硬的部分形成了縱狀溝槽。
當石蓴、海髮絲等綠色海藻在石槽上附著生長，放眼望去一片綠意盎然，形成限定美景，是全台少見的特殊海岸景觀，成為攝影人士、打卡與婚紗拍攝熱點，也是遊客必訪景點。
而在石門的富基漁港正值花枝產季，花枝低熱量且富含蛋白質，Q彈無刺，廣受大人小孩的喜愛，富基漁港內的春來活海鮮攤商表示，現在是最適合吃花枝的季節，此時花枝更加厚實綿密，攤商分享挑選訣竅，要看花枝眼睛明亮度、表皮完整度、光澤度和透明感。
漁業處表示，魚市內餐廳亦有代客料理的服務，首推「花枝生魚片」最能品嚐到花枝的原味，柔軟Q彈甘甜，滋味清爽可口；另有「芹菜蒜苗炒花枝」與「烤花枝」，簡單的烹調沒有過多的調味，襯托出花枝的鮮甜；還有「避風塘花枝料理」，充滿濃郁蒜酥香氣，是喜愛重口味的民眾不能錯過的美味。
漁業處也提醒，民眾前往老梅石槽之前，建議先到氣象署網站查詢新北市石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間。民眾還可順道前往距離綠石槽不遠的「老梅迷宮」，斑駁懷舊的牆身座落在綠茵草坪中，充滿神秘色彩，彷彿是一座小型外星人的遺跡，既好玩又好拍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言