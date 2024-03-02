「業績長三成」商圈盼燈節續留 北市觀傳局：量化評估

台北燈節「龍躍光城」將於明天風光落幕，外界早已關注明年燈節的落腳處，尤其今年於西門町舉辦，中山堂燈區的榮町商圈配合活動祭出優惠，店家反映業績成長3成。觀傳局長王秋冬表示，燈節結束後會透過相關數據評估分析，朝向是否續留西門，以打造品牌。

今年的台北燈節，主燈在西門町紅龍之外，燈區一路串接到捷運北門站，西門商圈外也帶動外圍的相機街、榮町商圈等地。榮町商圈暨城內社區協會理事長洪明通說，有了燈節，商圈也要努力行銷創造商機，畢竟商圈屬於內需型，如果沒有創造互動，人潮來了也會白白流失。

洪明通說，為期31天的燈節，有做行銷優惠的店家都直呼業績至少成長3成以上，商圈發揮動力，才會有加乘效果，「很多業者也希望能爭取，明年燈節也舉辦在附近。」

位於西門町內的萬壽里長吳美玟說，社區民眾理解西門町的人潮眾多，會有相關的交通管制等，因此也都配合市府的宣導，「當地社區和商圈希望是共榮共好，都樂觀其成。」

今年燈會才將結束，觀傳局已經著手進行數據量化檢討，王秋冬說，是否朝向固定留在西門町舉辦或者尋覓其他區域，目前有待討論，不過，他以台灣燈會為例，由於每年舉辦縣市不同，導致旅行社很難排團，這點也得納入考量。

他說，變動越小確實越容易建立起品牌，尤其大型活動會面臨的問題百百種，特別是「區域的負荷量能」，一場活動吸引5、6千萬人次到訪，頓時間交通、飲食、噪音、遊覽車臨停點等都是一大挑戰，「光是在西門町舉辦就有人抗議，更何況以住宅區為主的區域，更要謹慎。」

燈會舉辦的地點每每備受討論。台北市議員許淑華認為，尊重觀傳局專業的評估，但要思考，能否創造經濟產值，也能活化、重振較為沒落的商圈，「要不要同一個地方，需要多項指標的確認。」