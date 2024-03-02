大安森林公園 杜鵑花季登場

台北杜鵑花季昨起在大安森林公園展出一個月，超過20品種杜鵑花爭妍，還有音樂派對、城市園藝設計等。今年是大安森林公園建園30周年，市長蔣萬安提到前市長黃大洲當年在市長官邸被抗爭民眾包圍，面對極大壓力，仍堅持做對的事，才讓市民享受這麼棒的大安森林公園。

杜鵑花是台北市市花，「2024台北杜鵑花季」從3月1日至31日，為期一個月，除了常見平戶杜鵑的粉、白浪漫花色外，到大安森林公園可以觀賞到超過20品種百花爭妍的杜鵑花。

大安森林公園於1994年3月29日啟用，今年建園30周年，昨天與花季開幕一同歡慶，因天氣太冷，前市長黃大洲取消出席，市長蔣萬安說，黃大洲常說市長任內做3件事最驕傲，包括中華商場遷建、基隆河截彎取直，再來就是大安森林公園。

蔣萬安說，當時黃大洲面對強力抗爭，住在市長官邸晚上還被抗爭民眾包圍，黃的妻子因此不敢回家，黃還是堅持做對的事。

北市今年再度與台大杜鵑花節及新北市萬金杜鵑合作打造杜鵑花城，公園處處長藍舒凢表示，這次活動有城市園藝設計、生態保育宣導，並整合在地商圈，也將大安森林公園日夜24小時皆美的特色凸顯出來。

公園處青年所主任王淑雅說，台灣杜鵑品種多源自日系和西洋，花展邀請到近年度最受關注花展藝術家小亨利木作教室主理人王宏亨，打造一座十坪空間的「真束洋小屋」，以日系洋派的建築結構真束洋小屋為設計藍圖，在大安公園綠地建造一座木屋，透過層層堆疊木構，將杜鵑花柔美展露無遺。

配合建園30周年，首度推限定活動「安森音樂派對」，花展期間周五至周日演出，也辦各式「植感生活教室」活動，可體驗DIY樂趣。