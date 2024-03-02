新北抽驗6款寶寶肉鬆 1涉標示違規

新北市政府抽驗市面6款寶寶肉鬆，未檢出防腐劑、亞硝酸鹽等不當物質，但其中1款產品外觀標示物質未在內容物標示中載明，涉及標示違規，消保官請業者陳述意見後，將彙整移送台南市政府查處，如確實涉及標示違規，依違反食品安全衛生管理法可處3萬以上至300萬以下罰鍰。

消保官洪伯緯表示，經購買6款市售標示供1歲以上食用的寶寶肉鬆，委由台灣檢驗科技公司，依衛福部公告檢驗方法檢驗多環芳香族碳氫化合物、防腐劑、亞硝酸鹽（根）、鉛及錫含量是否超標，6款產品均未檢驗出上述物質。

不過，其中一款產品，外觀標示含「燕麥纖維」、「DHA」、「朱奶鈣」和、「枸杞萃取物」，但並未在內容物標示中載明，涉及標示違規，已請業者陳述意見，將內容彙整移送台南市衛生主管機關進行後續查處。

洪伯緯說，若調查結果確實涉及標示違規，依食安法第47條可處3萬元至300萬元罰鍰。

洪伯緯表示，許多新手父母會購買市售寶寶肉鬆以增添食品風味，促進寶寶食慾，但提醒，1歲以上正值寶寶身體機能逐步發展時期，若需添購罐裝寶寶肉鬆食品，要注意是否含有過量重金屬、防腐劑或有害化合物。

此外，購買時應注意外觀完整無膨脹或凹陷等其他容易導致漏罐的情況，同時購買具完整標示與合格標章的產品。罐裝食品開封後記得依相關標示妥善保存，並在有效日期內食用完畢。