新北行動治理到石門 注重觀光及農產業發展

為了暸解地方發展需求並與地方建立良好溝通管道，每年市府都會帶領各局處團隊下鄉進行與里長的行動治理座談會，而北海岸的第一站在市長侯友宜帶領之下來到石門區公所，市府團隊各局處首長要與里長交流座談，聽取里長對於地方建設的意見，讓石門區發展更好。

新北市長侯友宜在石門區公所的行動治理座談會中提及，石門是休閒觀光與農業的重鎮，希望透過下鄉與第一線里長面對面的交流，有碰到建設問題請各局處盡量給予協助，快速解決，也很感謝公所員工在第一線與里長保持良好的溝通管道，並且給予里政的協助。

石門區長曾明華也在行動治理座談會中感謝市長重視偏鄉發展，帶領市府團隊各局處首長來到座談會中瞭解在地的需求。此外，區長也把握座談會宣傳全新製作的石門觀光導覽摺頁，歡迎市府團隊在工作之餘來到石門休閒觀光，感受國境之北幸福石門的觀光魅力。