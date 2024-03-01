新北都更再通過2案 新莊、中和老屋重建1320坪

新北市許多老舊建築物需透過重建來改善居住安全，市府2020年推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，加速協助100%同意且無爭議的案件快速通關，新北都更大會今再審核通過兩案，位於新莊407坪、中和913坪2處老屋將啟動重建，共目前106重建專案已累計審議通過11案，幫助老屋翻新，翻轉城市風貌。

106重建專案計畫指100%住戶同意、0爭議的案件，6個月內審議完畢，本次都過106專案計畫分別位在新莊區及中和區。新莊區民安路及建安街所圍之街廓一案，基地約407坪，重建後興建地上19層及地下4層建築規模的集合住宅大樓；中和區連城路340巷及新生街所圍街廓一案，基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層建築規模的住商混合大樓。

都更處表示，兩案審議期程分別約60天及39天，於今日大會審議通過，後續事業計畫核定後，即可申請建造執照進入重建階段。兩案重建後皆有留設寬度4公尺人行步道打造友善步行空間，促進基地及周邊環境品質改善。

目前適用106專案之24案申請案件中，已核准7案、審竣4案，個別分布於板橋、新莊、三重、土城及中和等行政區，106專案致力協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建或自行實施方式實施之都市更新案件快速通關，翻新老舊建物、翻轉城市風貌，使新北市民共享更新後整體效益。