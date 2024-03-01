快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北都更再通過2案 新莊、中和老屋重建1320坪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊民安路一案更新前現況圖。圖／新北市都更處提供
新莊民安路一案更新前現況圖。圖／新北市都更處提供

新北市許多老舊建築物需透過重建來改善居住安全，市府2020年推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，加速協助100%同意且無爭議的案件快速通關，新北都更大會今再審核通過兩案，位於新莊407坪、中和913坪2處老屋將啟動重建，共目前106重建專案已累計審議通過11案，幫助老屋翻新，翻轉城市風貌。

106重建專案計畫指100%住戶同意、0爭議的案件，6個月內審議完畢，本次都過106專案計畫分別位在新莊區及中和區。新莊區民安路及建安街所圍之街廓一案，基地約407坪，重建後興建地上19層及地下4層建築規模的集合住宅大樓；中和區連城路340巷及新生街所圍街廓一案，基地約913坪，重建後興建地上22層及地下6層建築規模的住商混合大樓。

都更處表示，兩案審議期程分別約60天及39天，於今日大會審議通過，後續事業計畫核定後，即可申請建造執照進入重建階段。兩案重建後皆有留設寬度4公尺人行步道打造友善步行空間，促進基地及周邊環境品質改善。

目前適用106專案之24案申請案件中，已核准7案、審竣4案，個別分布於板橋、新莊、三重、土城及中和等行政區，106專案致力協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建或自行實施方式實施之都市更新案件快速通關，翻新老舊建物、翻轉城市風貌，使新北市民共享更新後整體效益。

新北市都更處長林炳勲表示，目前適用106專案之24案申請案件中，已核准7案、審議完成4案、11案審議中，個別分布於板橋、新莊、三重、土城及中和等行政區。106專案協助全體地主同意且案情零爭議、採協議合建或自行實施方式使都更案件快速通關，翻新老舊建物、提升城市風貌。

新莊民安路一案更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供
新莊民安路一案更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供
中和連城路一案更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供
中和連城路一案更新後模擬圖。圖／新北市都更處提供
中和連城路一案更新前現況圖。圖／新北市都更處提供
中和連城路一案更新前現況圖。圖／新北市都更處提供

建築 都更

延伸閱讀

新莊中港大排光雕展明晚開展 5公尺高愛心光廊浪漫登場

可惡！倒車撞警欲逃 新莊警壓逮3車手搜扣贓款、毒品

米粒灑滿地恐釀打滑事故 新莊警出動掃街

民盼與家人在一起…中和納骨塔飽和 新北月底啟動都計增櫃位

相關新聞

轉運站用地變更公園 北大特區叫好

新北北大特區面積185.53公頃，橫跨三峽、樹林區，為提升在地生活機能，昨辦理「變更台北大學大學社區特定區計畫第二次通盤...

新北都更再通過2案 新莊、中和老屋重建1320坪

新北市許多老舊建築物需透過重建來改善居住安全，市府2020年推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，加速協助100%同...

大安森林公園建園30年 蔣萬安曝黃大洲當年被包圍往事

台北杜鵑花季上午在大安森林公園露天音樂台舉辦花展記者會，由台北市長蔣萬安揭開序幕。今年是大安森林公園建園30周年，蔣萬安...

大安森林公園三十周年 蔣萬安到場賞花

台北杜鵑花季上午在大安森林公園盛大舉辦花展記者會，台北市長蔣萬安到場參觀替3月1日至31日為期一個月的「2024 台北杜...

申保樹木成「催命符」 樹保團體嗆北市文化局

台北市木柵路一處危老都更案，日前建商入內砍樹，與周邊住戶發生口角。護樹團體今天到場抗議，批評老樹申保期間應該要有臨時身份...

殷瑋將任青年局長挨批「個性火爆」？蔣萬安：去問他

台北市長蔣萬安第一任市長任內重要政策成立青年局，局長人選昨拍板定案，將由北市府發言人、顧問殷瑋出任；現任副發言人蔡畹鎣則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。