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申保樹木成「催命符」 樹保團體嗆北市文化局

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台灣樹人會秘書長潘翰疆指著受保的芒果樹遭到大型機具壓傷。記者邱書昱／攝影
台灣樹人會秘書長潘翰疆指著受保的芒果樹遭到大型機具壓傷。記者邱書昱／攝影

北市木柵路一處危老都更案，日前建商入內砍樹，與周邊住戶發生口角。護樹團體今天到場抗議，批評老樹申保期間應該要有臨時身份，否則成了「催命符」，建商得知便立即動工。文化局回應，當天到場勘查，遭砍樹木未達樹保標準，因此非屬受保樹木，得尊重私有財產處分。

筑樹小丘護樹工作室王小姐說，位於木柵路一段238巷8號的老宅興建於民國39年，當年屋主種下許多樹木，如今綠蔭蔥蔥，成了生態廊帶，不過，隨年代久遠，建商將其購置以危老都更案重建，而宅邸內有2棵受保樹木和許多正在申請受保的樹木。

為了將其餘樹木列為受保，王小姐和居民齊心尋找相關證據，包含找到親手植樹的屋主、歷史文件等，遞件給文化局兩次都遭到駁回，就在申請保護這段期間，建商就出動大型機具前往砍伐。

王小姐說，2月23日當天，建商聲稱要修繕院內頂，派出大型機具開到斜坡的巷弄內，現場文化局、居民和警察到場都無法阻止，硬生生地砍了2棵樹，連受保樹木的根部都遭機具重壓。

台灣樹人會秘書長潘翰疆批評，老樹申保審議時，就要有臨時受保的身份，而且這些申保樹木駁回程序成謎，黑箱作業沒有白紙黑字，應公開駁回受保的幹事會議記錄與公文，文化局沒為發揮公權力，包庇建商砍樹行為。

文化局表示，2月23日獲報後就派員到場勘查，發現受保護的2棵樹木未造成傷害，只有周邊受保護的芒果樹被倒塌的圍牆磚塊堆積，影響生育，將依規定裁罰。

遭砍的樹木，文化局說，依照北市樹保條例，並且交由樹保幹事會議充分討論後，不予認列，雖然居民今年2月補充資料，但內容無法證明該樹存續達50年，因此再度確認不認列。

文化局說，北市的自治條例雖未有臨時受保護樹木的機制，但受保護樹採現地量測，若達標即刻為受保護樹，相關的會議記錄都在官網公開，並無隱匿或黑箱作業的可能。

文化局強調，受保護樹木如果生長定植於私人土地上，為私人產權並由所有權人管理維護，受樹保自治條例的監督管控，必要時文化局得進入公、私場所勘查，而非屬受保樹木，公部門尊重民眾對私有財產處分，法治社會的基本原則。

宅邸內的樹木。記者邱書昱／攝影
宅邸內的樹木。記者邱書昱／攝影
護樹團體今天到木柵現場抗議。記者邱書昱／攝影
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北市 文化局 護樹

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