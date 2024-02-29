外牆雨遮結合摩斯密碼 汐止北峰國小門面新面貌

汐止區北峰國小百年校慶就要登場，針對靠近中興路的側門門面，新北市議員白珮茹也以建議款80萬元協助，將大門及警衛亭都做了改善，比較特別的是校舍外牆的雨遮設計，結合了摩斯密碼，解碼出來就是北峰國小1924，全新的門面，迎接五月的百年校慶。

新北市議員白珮茹指出，配合北峰國小的百年校慶，學校裡裡外外都做了整修，人行道拓寬後，警衛亭還有雨遮的都重新做改善，在雨遮的部分還配上了摩斯密碼，來告訴大家說北峰國小已經有百年歷史，警衛亭的退縮，也讓整個人行道可以更寬闊，今天特地來看整個施工的狀況，整個門面煥然一新，後續學校也會將一些老舊的設施做改善，希望用歡喜的心來迎接百年校慶，也歡迎大家5/18日，北峰的校友們可以回娘家來校園走走看看。

新北市議員白珮茹同時也是北峰國小校友，今(29)日也到學校關心，目前包括學校大門以及警衛亭都有改善拉皮美化之外，比較特別的就是校舍外牆，可是暗藏玄機，41片的雨遮設計，用顏色區隔，結合了摩斯密碼，打造出北峰國小1924，象徵北峰國小百年歷史。

北峰國小校長劉國華表示，北峰國小正心樓的外牆因為汐止多雨，長期以來需要維護，感謝議員白珮茹他本身也是北峰國小的校友，協助整個外觀的改善，改善過程中也結合北峰國小創校100週年，在外牆烤漆鋼板的顏色設計上，暗藏了摩斯密碼，摩斯密碼解碼出來就是BFES1924，也就是北峰國小創校100週年的意涵。