「2024新北春紛節」將於3月23、24日在三重新北大都會公園繽紛登場，迎接春分到來的第一場大型活動，以繽紛絢麗的大型舞台，結合音樂、市集、美食、Swing，讓民眾感受春天氣息。

新北市府今舉辦宣傳會介紹活動，曝光受民眾矚目夢幻舞台，春紛節秉持活動舞台別出心裁，邀請獲金鐘獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以新北大都會公園於春天綻放百花盛開帳篷野餐為發想，綻放花朵、輕飄雲朵妝點打造繽紛絢麗的巨大藝術舞台。

今宣傳會新北市副市長陳純敬也身穿春天森林系風格服裝，陳純敬表示，春紛節希望打造新北大都會公園專屬的春天品牌活動，延續春日意象的大型藝術舞台及全台最大春日市集，攤位數更從去年120攤再升級150攤，集結北、中部四大最夯市集品牌、六大主題市集。

水利局長宋德仁表示，今年將以流行結合爵士為主調，3月23日演出，有麥帕蒂樂團、臺灣首位「AI練習生」Aikka、問題總部、陳華、歌手馬念先首次以爵士風樂團壓軸；3月24日演出，有Francis Tsai 法蘭、大地之歌Sonus de Gaia、ROBERTO ZAYAS & EQUINOX.、同時邀約原住民排灣族音樂家ABAO阿爆與爵士鋼琴家明馬丁，將以原住民音樂混搭爵士做為活動最後壓軸。