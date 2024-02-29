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2024新北春紛節登場 三重大都會公園連high兩日

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
春紛節舞台設計融入新北大都會公園春天綻放百花盛開的抽象花朵意象。模擬圖。圖／新北市水利局提供
春紛節舞台設計融入新北大都會公園春天綻放百花盛開的抽象花朵意象。模擬圖。圖／新北市水利局提供

「2024新北春紛節」將於3月23、24日在三重新北大都會公園繽紛登場，迎接春分到來的第一場大型活動，以繽紛絢麗的大型舞台，結合音樂、市集、美食、Swing，讓民眾感受春天氣息。

新北市府今舉辦宣傳會介紹活動，曝光受民眾矚目夢幻舞台，春紛節秉持活動舞台別出心裁，邀請獲金鐘獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以新北大都會公園於春天綻放百花盛開帳篷野餐為發想，綻放花朵、輕飄雲朵妝點打造繽紛絢麗的巨大藝術舞台。

今宣傳會新北市副市長陳純敬也身穿春天森林系風格服裝，陳純敬表示，春紛節希望打造新北大都會公園專屬的春天品牌活動，延續春日意象的大型藝術舞台及全台最大春日市集，攤位數更從去年120攤再升級150攤，集結北、中部四大最夯市集品牌、六大主題市集。

水利局長宋德仁表示，今年將以流行結合爵士為主調，3月23日演出，有麥帕蒂樂團、臺灣首位「AI練習生」Aikka、問題總部、陳華、歌手馬念先首次以爵士風樂團壓軸；3月24日演出，有Francis Tsai 法蘭、大地之歌Sonus de Gaia、ROBERTO ZAYAS & EQUINOX.、同時邀約原住民排灣族音樂家ABAO阿爆與爵士鋼琴家明馬丁，將以原住民音樂混搭爵士做為活動最後壓軸。

高灘處長張修銘說，春紛節活動現場將有百攤市集，集結北中四大知名市集品牌，融合藝術文創、異國美食之外，更響應環保，自備環保餐具享優惠折價5元活動，共同守護環境。如果只想要帶著愉快的心情來野餐，想省去麻煩的民眾，也可以用超優惠499元，購買限量超值1300元春紛節野套組，一起迎接春分耍浪漫、新北大都會公園野餐趣。

「2024新北春紛節」現場將會有好日市集等北、中四大品牌市集。圖／新北市水利局提供
「2024新北春紛節」現場將會有好日市集等北、中四大品牌市集。圖／新北市水利局提供
2024新北春紛節邀約多組知名藝人，於3月23、24日在新北大都會公園演唱。圖／新北市水利局提供
2024新北春紛節邀約多組知名藝人，於3月23、24日在新北大都會公園演唱。圖／新北市水利局提供

春分 舞台 野餐 音樂

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