今直擊YouBike租借站狀況…未來走動式管理會增加？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安選舉政見「YouBike前30分鐘免費」昨天上路，今天是第一個上班日，蔣萬安上午現場直擊，仍有民眾無法借車，臨時在下午視察大安捷運站YouBike租借站。對於未來市政建設，是否會增加這種突襲檢查方式？蔣萬安下午受訪指出，這不是突襲檢查，而是走動式管理。

蔣萬安說，他覺得很多市政的推動，以及政策上路之後的成效，非常願意到第一線實際去了解、去看，而且有時候並不會馬上跟局處來通知，今天也的確沒有特別跟交通局講。

他說，他去實際了解幾個站點的狀況，沿路的忠孝東路到象山站周邊，特別是捷運出口，發現的確捷運出口，一班乘客出來，一批車輛可能就全部都被借走。但很有趣的是，大概在2百公尺以內，另外1個站其實YouBike的車輛還是不少，所以鄰近的站點，怎樣即刻的做調度、更有效率，會請微笑單車、交通局做專案研究。

蔣萬安指出，另一方面，包括比較大的使用量，像公館、台大周邊附近的YouBike站點，會透過專案檢討的方式，特別針學生比較密集的地方，通勤或是需要使用YouBike到其他地點時，會整個優化。

蔣萬安也說，他會把第一線感受到，或看到的狀況跟局處反應，像今天早上沿線看到幾個YouBike站點車輛比較少，會跟交通局反映，他們也會即刻做相關的處置跟應變，加快調度、即時增派車輛。新的政策上路之後，因為大家很關注，大家也都會擔心會不會有無車可借的情形，既然可以預見，可能有這樣的狀況，我們就應該做好準備。

至於未來走動式管理的次數、頻率會增加？蔣萬安表示，一直都是如此，其實很多時候，包括之前有去幾個改建的工程去看，包括公園、游泳池的改建，各個建設、政策的推動，到第一線實際去看，才能真的了解市民在使用上面的感受，以及對這項政策的意見。