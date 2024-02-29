YouBike30分鐘免費首個上班日 尖峰熱門站點一車難求

台北市長蔣萬安日前宣布2月28日起YouBike前30分鐘免費，適逢二二八紀念日放假，使用數不多，真正的考驗是今天首個上班日。記者走訪熱門站點，如101站、市政府周遭，從捷運站的車輛全被騎光，遠離捷運站的商辦區則是車滿為患。

上班日早上7點至9點為尖峰時段，靠近商辦的捷運站點每天YouBike都會被借光，不少通勤族從101站離開要借車。正在借車的邱小姐說，她每天都會借自行車到公司附近的租借點，再走3分鐘就能到辦公室，但本就用TPASS月票，所以騎車不用錢，前30分免費對通勤族來說沒有差別。

但林先生就沒這麼幸運了，等了快10分鐘才有人來還車。林先生受訪時說，搭捷運的途中，會先用App查看附近還有沒有車，畢竟辦公室1樓就有車柱，騎自行車比走路方便，即使沒有前30分鐘免費，尖峰時段就是會時常沒車或商辦周遭被停滿，市府投入的YouBike再多，沒有人調度也沒用。

北市交通局運管科長朱宸佐表示，原本就是尖峰時段熱門站點的車柱確實有無車可借的狀況，也需要排隊等候還車，目前持續增加車輛優先配置在熱點，要求微笑單車公司加強並優化車輛調度，以前熱點也會發生無車可借、無柱可還的狀況。

朱宸佐說，YouBike前30分鐘免費政策上路後，重點是借還狀況有無惡化，現在已額外增加2000輛自行車，與去年10月相比，也多了逾30人協助車輛調度，現在有266人，整體見車率維持在9成以上。

朱宸佐提到，使用者可以下載YouBikeAPP，綁定卡片後，可以使用「滿站增時」功能，萬一滿站無法還車，可以增加15分鐘免費時間，看是要原地等候或是其去附近站點還車，就盼權益影響降到最低。

至於前30分鐘免費政策上路後，使用行為會有何變化？朱宸佐表示，評估整體租借次數會增加15%，也就是使用的人數變多，但使用時間會變得更發散，離峰時間使用次數會跟著增加，而昨天使用次數比平常假日多了16%。