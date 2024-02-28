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北市康樂街建物外牆剝落 建管處：無立即公安疑慮

中央社／ 台北28日電

北市內湖區康樂街一處建物外牆磁磚剝落，台北市建管處今天說，初判為2樓陽台下方混凝土龜裂所致，暫未對公安構成威脅，屋主拆除修繕中，初步調查建物並未傾斜。

根據壹電視報導，民眾爆料指內湖區康樂街有危險建物，2樓陽台的混凝土剝落，導致建物瓦片可能掉落砸傷路人。

台北市建築管理工程處今天發布新聞稿表示，民眾25日指出有磁磚脫落情形，當天即派專業技師到場勘查，初步判定剝落原因為建物2樓陽台下方部分混凝土龜裂，導致保護層及磁磚脫落，並壓到1樓違建棚架，暫未對公共安全構成威脅。

新聞稿指出，建物所有人目前已自行拆除1樓棚架，以及進行陽台混凝土龜裂修繕工程，建管處將密切追蹤並限期完成檢修，逾期未修者將依建築法第91條開罰，最高可處以新台幣30萬元罰鍰。

針對媒體報導建物疑似傾斜，建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，初查並無此狀況，但為求謹慎，今天再次委託建築師到場，初步判斷保護層混凝土龜裂脫落不致導致建物傾斜。

他說，若建物所有權人仍有疑慮，可委託專業公會或相關技師做進一步鑑定。

北市 建築師

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