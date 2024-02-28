新北教博會 46所大專院校首度設攤

新北市教育局每年舉辦教育博覽會，讓國中學子提前認識適合自己的高中，今年首次邀請全國大專校院，如陽明交大、台科大等46所大專院校，讓北北基桃的國高中生一次掌握各類型學校，實體活動3月30日在市民廣場登場；線上博覽自3月1日起至6月30日開展，號召北北基桃親師生來參與。

教育局長張明文說，博覽會有5大必來理由，包括超過100所學校設攤、有制服Fashion Show網路票選活動，40校齊聚角逐最美制服；還邀請到美國、日本、澳洲、加拿大等4國國際代表到場設攤，拓展國際視野，並設有適性輔導區，協助學生瞭解各類型不同學制學校及特色。新北市國高中學生探索同時完成闖關活動，有機會抽iPad、Switch、AirPods等大獎。

台灣科技大學校長顏家鈺說，學測昨放榜，成績單寄發後緊接著4月底和5月是四技二專統測、國中教育會考，學生家長最關心的就是獲得完整的升學諮詢管道。教育博覽會結合高中職到大專校院完整升學資訊，幫學生做出適合自己的生涯探索。

大觀國中郭佳慈說，很期待參加博覽會，不僅有闖關活動，更重要是可以了解高中職及大專院校特色，對掌握未來升學很有幫助。

教育局表示，此次教育博覽會採虛實整合，線上活動3月1日起至6月30日止，可上新北市高級中等學校博覽會網址。3月30日實體博覽會有許多趣味遊戲及活動。