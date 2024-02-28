交長允加快 淡海輕軌二期後天審議

新北市長侯友宜昨赴八里區主持行動治理，指八里輕軌受到淡海輕軌二期影響，原本就要核定，進度卻慢了下來，透露前一天赴交通部與部長王國材溝通，盼八里輕軌與淡海二期一起核定。捷運局說，王允諾會加速推動淡海輕軌二期，交通部鐵道局現已擇定3月1日將開會審查淡海輕軌。

侯友宜說，八里區約有4萬人口，淡江大橋即將完工，加上台北港發展將帶動經濟產業，未來指日可待。除全力推動105道路外，也希望八里輕軌盡快核定。為此侯前天與捷運局長李政安赴交通部與部長王國材溝通，侯說受到淡海輕軌二期影響，八里輕軌本來在行政院要核定了「稍微慢下來」，希望八里、淡水兩岸一起快速核定。

市議員陳家琪說，八里區大眾運輸資源較缺乏，居民多仰賴私家車、公車通勤，未來淡江大橋開通，再加上八里輕軌，可望減少居民外流，目前重劃區人口有增長趨勢，部分新建案房價一坪喊到30萬超越淡水，政府應未雨綢繆、超前部署，盼八里輕軌盡快核定，才不會像淡北道路、淡江大橋愈慢核定經費愈高。

市議員鄭宇恩指出，考量淡江大橋2025年底完工，若待通車後再展開淡海輕軌二期及八里輕軌工程，恐使淡江大橋兩端交通更混亂，盼兩案能盡速完成計畫修正並獲中央核定。

捷運局表示，八里輕軌可行性研究報告2020年5月報行政院審議，截至去年6月27日經9次提報，但行政院今年1月31日函退報告，指因八里輕軌與淡海輕軌第二期銜接，待淡海輕軌二期修正計畫核定後再提報八里輕軌。

而淡海二期修正計畫已於去年11月27日第7次提報交通部審議，捷運局說，王國材允諾加速淡海二期審議，以利後續推動八里輕軌核定，鐵道局敲定3月1日將審查淡海輕軌第二期。

八里輕軌全長約5.6公里，沿線規畫7座車站，預計透過淡海輕軌二期路線與捷運淡水站銜接，與淡江大橋共構，過河後從八里端匝道下至八里地區，沿線經八里汙水處理廠與文化公園間道路，再轉沿博物館路經商港三路，並於商港一路延伸穿越台64線快速道路，總經費76.89億，因物價調整，現預估需80.37億。