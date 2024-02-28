YouBike免費政策 柯蔣隔空過招

台北市長蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費，政策今上路，前市長柯文哲昨批，一個月用一次的使用者佔70%，很多不是用在通勤，都只是好玩、臨時起意，推免費政策要有論述。蔣萬安說，其實8年前就應重視節能減碳、淨零碳排重要使命，也許就不像今天有這樣的迫切性。

蔣萬安昨宣布前30分鐘免費政策今上路，並表示，市府會做好規畫跟配套，包括大數據分析、擴增規模跟量能，今年就會增加6千輛；增車會優先投放在熱點，並透過儀表板隨時監測，即刻應變調度滿足市民需求，當發現某個站點掉到見車率90%以下，就會有即刻的應變群組與機制，盡快補車調度。

柯文哲表示，當年統計分析發現一個月用一次的使用者佔70%，很多不是用在通勤，都只是好玩、臨時起意，或外縣市來台北的人用；YouBike當初設計原意是作交通使用，不是休閒、騎著玩的，每個政策要有它的理由，如果蔣萬安要改成不要錢，他要有政策論述。

民眾黨議員黃瀞瑩也說，蔣萬安只想著提供免費的撒幣優惠，卻無法論述台北市對自行車的短中長期計畫及自行車道的政策，現在已有1200交通月票，再加上前30分鐘免費，解決無車可借才更加迫切。

國民黨議員游淑慧說，當初目的並不只是柯所認為的交通通勤用具，是賦予YouBike作為台北巷弄輕旅行運具、健康城市的運動用具、輔助公車捷運的最後一哩運具等，YouBike未來發展樣貌新市長有他的想像，柯文哲無需再來駡駡念念。

北市府副發言人李政軒表示，柯文哲所謂的科學、理性、務實，也應該要以事實為基礎。交通局2015年時說明過YouBike每月只使用1次的僅占41至42%，近期最新統計顯示為34.7%，並無柯所謂1個月使用1次占7成的情形。