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騎樓落差大長輩易跌 汐止樟樹一路地方盼整平

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區樟樹一、二路151巷騎樓與路面落差大，厚德里長陳有諒希望相關單位能夠協助改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區樟樹一、二路151巷騎樓與路面落差大，厚德里長陳有諒希望相關單位能夠協助改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹一、二路，社區大樓多，居住人口也多，雖然，在之前有陸續進行騎樓整平，不過，在樟樹一路151巷一帶卻沒有，騎樓與路面落差大，民眾說很容易跌倒，甚至看到有人跌的頭破血流，所以，厚德里長陳有諒希望相關單位能夠協助改善。

社區主委鄭先生說，樟樹一路147、149、151巷的地段，因為有高低落差的問題，很多老人家或是家長推娃娃車都不太方便，有時候甚至還跌倒跌的頭破血流，所以就跟里長建議，並且也跟三個房東做說明，希望能夠同意，讓社區能夠跟公部門爭取做無障礙設施的坡道，那現在還有些基礎面的問題，需要克服，希望相關單位能協助改善。

厚德里長陳有諒表示，樟路一段這裡的騎樓整平方案，因為當初的屋主不同意所以沒辦法施工，兩年後社區居民一直爭取，也請屋主能同意施作，現在屋主已經同意了，而目前卡在一點就是兩年前跟兩年後的法規又不一樣，有跟市府養工處協調，希望能夠克服，儘量便民，因為，現在老年化社會，當里長的時候厚德里65歲以上長者差不多六百人，現在已經達到1200多人，倍數成長，所以，要未雨綢繆，因為，目前樟樹一路都有騎樓整平，就差這一段，再加上一旁也有公車站牌，希望能改善，讓不論是老人家或是推輪椅、推嬰兒車的都比較方便。

陳有諒指出，在討論後，因為有高低落差，騎樓需要做斜坡、階梯，市府養工處也同意回去研議計劃，再跟地方溝通，最重要的是要讓屋主跟所有權人再簽同意書，希望市府能夠便民，儘快改善。

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