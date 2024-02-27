YouBike30分鐘免費明上路 蔣萬安：見車率9成以下就速補車

台北市長蔣萬安選舉期間政見恢復「YouBike前30分鐘免費」明天將上路，蔣萬安今天上午親自主持政策說明記者會，對於恢復前30分鐘免費可能會有跨雙北不同調、及民眾尖峰時間可能更加借不到車、無柱可還車等狀況？蔣萬安說，YouBike前30分鐘免費是他的競選政見，市府會做好規畫跟配套，包括大數據分析、擴增規模跟量能，今年就會增加6000輛，也會擴增站點，持續監控站點布車狀況及租借情形。

蔣萬安說，目前租借熱點是台大、大安一、二、公館等站的見車率會不到90%，所以這些都是接下來增車會優先投放的站點，會以見車率低於90%的站點為優先投放處，並會透過儀表板隨時監測，即刻應變調度滿足市民需求，當發現某個站點掉到90%以下，就會有即刻的應變群組與機制，盡快地補車跟調度。

蔣說，恢復前30分鐘免費後的經費，目前統計就是1.5億，相關優惠也是市民所共享。

由於前市長柯文哲剛上任時，本來YouBike也是前30分鐘免費，後才改成收5塊，柯文哲今天受訪時說，因他當時分析一個月坐一次的占7成，很多不是用在通勤，都只是好玩、臨時起意，如果蔣萬安要恢復前30分鐘免費，就要有政策論述。

對於柯文哲要求蔣萬安要有恢復免費的論述，蔣今天表示，最重要是了解到現在全球趨勢，希望全面使用綠運輸，增加整個規模跟量能。階段性地達到2050淨零碳排，2030年要達到40%，當然除了從居住以及廢棄物的清理，更重要在交通部分希望全面來努力。所以提出前30分鐘免費，希望更多的市民來使用YouBike，成為民眾很重要的交通運具項目。

蔣也提到，其實每一項政策推出，背後都有非常重要的政策目的，其實在8年、10年之前就應該要重視到節能減碳、淨零碳排的重要使命，但也許不像今天有這麼樣的迫切性，但今當全世界各國主要城市全面推動綠運輸，台北市更需要迎頭趕上，所以市府推出各項政策都是以永續概念為前提，全面跨局處努力。所以YouBike是一個多目的導向的政策。

蔣說，他不會說某一個階段時的政策目的不同，就說他錯，但希望在現階段，大家著重的施政重點跟目標，能夠全民一起來響應，能夠享受這樣的優惠，同時也希望大家能夠使用大眾運輸工具。