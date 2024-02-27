快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

YouBike30分鐘免費明上路 蔣萬安：見車率9成以下就速補車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午親自主持政策說明記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午親自主持政策說明記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安選舉期間政見恢復「YouBike前30分鐘免費」明天將上路，蔣萬安今天上午親自主持政策說明記者會，對於恢復前30分鐘免費可能會有跨雙北不同調、及民眾尖峰時間可能更加借不到車、無柱可還車等狀況？蔣萬安說，YouBike前30分鐘免費是他的競選政見，市府會做好規畫跟配套，包括大數據分析、擴增規模跟量能，今年就會增加6000輛，也會擴增站點，持續監控站點布車狀況及租借情形。

蔣萬安說，目前租借熱點是台大、大安一、二、公館等站的見車率會不到90%，所以這些都是接下來增車會優先投放的站點，會以見車率低於90%的站點為優先投放處，並會透過儀表板隨時監測，即刻應變調度滿足市民需求，當發現某個站點掉到90%以下，就會有即刻的應變群組與機制，盡快地補車跟調度。

蔣說，恢復前30分鐘免費後的經費，目前統計就是1.5億，相關優惠也是市民所共享。

由於前市長柯文哲剛上任時，本來YouBike也是前30分鐘免費，後才改成收5塊，柯文哲今天受訪時說，因他當時分析一個月坐一次的占7成，很多不是用在通勤，都只是好玩、臨時起意，如果蔣萬安要恢復前30分鐘免費，就要有政策論述。

對於柯文哲要求蔣萬安要有恢復免費的論述，蔣今天表示，最重要是了解到現在全球趨勢，希望全面使用綠運輸，增加整個規模跟量能。階段性地達到2050淨零碳排，2030年要達到40%，當然除了從居住以及廢棄物的清理，更重要在交通部分希望全面來努力。所以提出前30分鐘免費，希望更多的市民來使用YouBike，成為民眾很重要的交通運具項目。

蔣也提到，其實每一項政策推出，背後都有非常重要的政策目的，其實在8年、10年之前就應該要重視到節能減碳、淨零碳排的重要使命，但也許不像今天有這麼樣的迫切性，但今當全世界各國主要城市全面推動綠運輸，台北市更需要迎頭趕上，所以市府推出各項政策都是以永續概念為前提，全面跨局處努力。所以YouBike是一個多目的導向的政策。

蔣說，他不會說某一個階段時的政策目的不同，就說他錯，但希望在現階段，大家著重的施政重點跟目標，能夠全民一起來響應，能夠享受這樣的優惠，同時也希望大家能夠使用大眾運輸工具。

YouBike 柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

影／YouBike前30分鐘免費 蔣萬安：逐步擴增6千輛車

預告228陳抗？團體黑底白字稱蔣家沒道歉 蔣萬安回應了

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

當「襄迷」太座知道嗎？蔣萬安急撇：冤有頭債有主…我是「亘迷」

相關新聞

八里輕軌核定「稍微慢下來」 侯友宜找王國材溝通

新北市長侯友宜今赴八里主持行動治理，致詞提到八里重要交通建設，包括105市道、八里輕軌，並指八里輕軌受到淡海二期輕軌影響...

YouBike30分鐘免費明上路 蔣萬安：見車率9成以下就速補車

台北市長蔣萬安選舉期間政見恢復「YouBike前30分鐘免費」明天將上路，蔣萬安今天上午親自主持政策說明記者會，對於恢復...

大巨蛋分潤遠雄槓北市府 蔣萬安：市民權益興利共榮取平衡

日本職棒讀賣巨人隊周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，但市府上周發函遠雄，告知國際表演賽屬「商業性活動」不符合「國際性...

影／YouBike前30分鐘免費 蔣萬安：逐步擴增6千輛車

台北市市長蔣萬安上午宣布，自2月28日起實施YouBike前30分鐘免費，前30分鐘免費是當時他競選市長的政見，很開心明...

新北議會民進黨團連署過門檻 今遞交臨時會開會請求

新北市府今年度公務預算雖已審過，但還有收支皆超過千億的基金尚未審竣，由於今年一月臨時會流會，議會民進黨團展開連署要求舉行...

預告228陳抗？團體黑底白字稱蔣家沒道歉 蔣萬安回應了

明天就是二二八紀念日，今年北市府二二八紀念活動將在明天下午舉行，以音樂會形式辦追思活動，由於去年蔣萬安第一年以市長身分出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。