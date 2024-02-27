北市YouBike2月28日起前30分鐘免費 轉乘不再提供優惠

台北市長蔣萬安今天宣布28日起騎YouBike前30分鐘免費；交通局表示，為避免久占，同站還車後可再續借的時間延長為10分鐘，公車、捷運雙向轉乘YouBike不再重複提供優惠。

蔣萬安今天出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，表示為落實2030減碳40%及綠運輸使用率70%目標，28日起實施YouBike前30分鐘免費，感謝議會支持通過預算。

交通局表示，也將同步啟動YouBike擴增規模計畫，115年站點數由現況1338站增加至2000站，車輛規模由現況1萬6562車增加至2萬7500車，擴大YouBike使用者版圖。

交通局指出，為避免使用者久占車輛，同步將原同站還車後可再次續借車輛的時間，自5分鐘延長為10分鐘；另考量YouBike前30分鐘已免費，公車、捷運雙向轉乘YouBike不再重複提供優惠，使用超過30分鐘後，依原收費方式計算，4小時內每30分鐘新台幣10元，4至8小時內每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。

運輸管理科長朱宸佐告訴中央社記者，轉乘優惠自107年上路，原本公車、捷運雙向轉乘YouBike，民眾在借還車及刷卡進站或上車時，系統都會少扣5元；如今YouBike前30分鐘免費，轉乘時將恢復正常扣款。

交通局表示，北市的YouBike服務規模、密度及租借次數皆為全國最高，主要使用以短程接駁居多，約9成使用時間30分鐘內，且單次租借次數（無轉乘及定期票優惠）約占總租借次數52%、轉乘優惠租借次數約23%、定期票租借次數約25%。

交通局說，為了鼓勵更多市民使用零碳YouBike，不僅將持續擴充服務規模，並將透過實施30分鐘免費，提供更大誘因鼓勵汽機車族改使用YouBike通勤、通學及購物；估計可再增加15%租借次數，每年新增受惠約2700萬人次，預計可減少7000噸碳排量，約等於18座大安森林公園的碳排放吸收量。

另外，社會大眾關切實施前30分鐘免費可能產生無車可借疑慮，交通局表示，透過大數據調度優化及於112年5月、12月，分別新增1780車及1500車後，全市站點見車率已由112年5月的80%提升至90%。

交通局表示，後續除持續優化調度及增加調度人力外，2月將再新增2000輛車，並規劃至113年底累計擴增6000輛車，並持續追蹤改善無車可借及無位可還問題。