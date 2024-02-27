往內湖不再塞車！汐東線要徑工程道路拓寬 中央今通過
捷運汐東線備受關注，要徑工程用地吉林街與福德三路道路目前道路寬度僅6至8公尺，往內湖方向易有交通壅塞狀況，新北捷運局要將現有寬度拓寬至16公尺，並納入汐止第3次通盤檢討都市計畫變更案，今天已獲內政部都市計畫委員會審議通過，3月將與土地所有權人進行協議價購作業，以加速用地取得與工程推動。
新北捷運局長李政安說明，為解決計畫道路寬度不足問題，並考量捷運汐東線墩柱位置、改善汐止至內湖地區的交通壅塞情形，汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德三路，將長度1.4公里現況僅6至8公尺的道路寬度，拓寬成16公尺，盼能舒緩交通量提升服務水準，兼顧捷運行經所需空間。
汐東線要徑工程在去年12月28日開工即展開各項工作，提前為汐東捷運主體工程排除障礙，並解決南陽街涵洞每逢大雨必積淹水現象。李政安指出，本案工程今年1月已完成大同路一、二段自來水管線遷移的試挖作業，預計3月進行自來水管線埋設作業，而道路拓寬工程用地取得已辦理2次公聽會。
捷運局表示，汐東線主體統包工程已上網公告招標，預計3月8日開標，期待順利決標以加速推動汐止捷運建設。
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