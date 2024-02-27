未來15年 7成校舍面臨改建

北市許多學校屋齡逾40年，未來15年7成學校面臨老舊校舍改建，不過目前19處改建多只新建停車場，議員質疑市府未橫向聯繫，都發局評估的EOD報告潛力基地僅忠義國小吻合，市府委外花743萬元做「EOD先期規畫委託案」報告，教育局竟沒參考執行，一人一把號、各吹各的調，疊床架屋，籲市長蔣萬安應訂一區一校EOD目標。教育局回應，多數學校改建非全區改建，仍以教學為優先考量。

民眾黨議員陳宥丞表示，最近他參與港湖區的老舊校舍修繕、漏水、鋼筋裸露、甚至氯離子過高等問題，許多家長對孩童在危險老舊建物中求學，都感憂心。前市長柯文哲任內就提出EOD計畫，「導入托嬰、托幼、托老、日間照顧及區民活動中心等社區所需公共服務」，整合校園周邊公有建物及土地利用。

陳宥丞說，但目前北市19處學校改建多只新建停車場，都發局、教育局也沒跨局處聯繫，他認為市府應一區先擇定一處，透過EOD也帶動周邊民間的都市更新，包括社區公共設施、社宅、都市更新中繼宅等進駐，才能有效一區塊、一區塊帶動周邊民間都更。

不過市府知情人士表示，柯文哲任內推的EOD很多都是假的，將局部校舍修繕納入EOD充數，蔣萬安則是將整體規畫好，並訂明確老舊校舍改善計畫，加速改建。

北市教育局表示，會配合市府政策加速高齡校舍改建，若校舍改建案符合餘裕校地大於1000平方公尺或改建總樓地板面積大於1萬5千平方公尺，就會提報府級市有資產供需整合會議，納社區所需公共服務空間的可行性。

都發局也說，都發局於108年12月完成「北市市有建物及用地整合運用導向之都市發展（EOD）」先期規畫委託案，方案內容是供各基地主管機關作為規畫參考，後續發展仍需依主管機關實際需求滾動評估辦理。