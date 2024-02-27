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活化藍色公路 忠孝碼頭至大稻埕3月啟航

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

為推動河岸碼頭活化，新北高灘處規畫忠孝碼頭往返大稻埕定期航班3月啟航，需先上網報名，搭乘數逾10人才開航，航程單程約2公里，全票60元、半票30元。議員建議市府應改善碼頭設施提升沿岸環境，才能真正邁向具遊河體驗國際城市。

高灘處長張修銘指出，未來忠孝碼頭至大稻埕定期航班包括周末假日及每周一、三、五皆有航班，航程特色是透過搭船連結新北三重、北市大稻埕，從淡水河欣賞雙北水岸景觀，民眾可先至三重空軍一村賞遊後散步至忠孝碼頭，再搭船到北市大稻埕，是親子出遊好選擇。

此一航線要先上網報名，搭乘人數超過10人才開航。高灘處說，將配合潮汐不定期辦理特色航班及活動，碼頭委外業者更提供生態文化導覽、特殊包船等服務。

市議員顏蔚慈表示，重啟航班有助觀光，提供市民更多休閒娛樂，市府除引進廠商委外經營，更應改善碼頭設施及提升沿岸環境，包括定期清淤、提供足夠轉乘與停車服務、維護河岸景觀。

市議員王威元說，過往忠孝碼頭到大稻埕是可刷悠遊卡隨時上船，現在變成要登記預約滿10人才開船，業者經營藍色公路的積極度仍不足，高灘處應要求業者確實履行合約精神。

大稻埕 碼頭 航班

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