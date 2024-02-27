新北議會藍新戰隊 拚強化社群媒體

新北議會國民黨團新任幹部昨走馬上任，清一色青壯世代，書記長陳偉杰強調未來會重視「黨團功能強化、議題戰力提升、議員情感交流」三層面，老幹新枝合作，把黨團戰力發揮到最大，將安排社群媒體課程，讓議員、小編參加，提升空戰能量。民進黨新黨團預計3月8日就任，蘇系議員張維倩接任總召，副總召、幹事長、書記長各屬不同派系，兼顧派系平衡。

新北市議會國民黨團第四屆第二任黨團幹部就職典禮，市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、立法國民黨黨團書記長洪孟楷等人出席觀禮。

國民黨團新任幹部由陳偉杰擔任書記長，副書記長有蔡淑君、江怡臻、呂家愷3人，財務長為白珮茹。陳偉杰說，幹部除年輕議員，也有資深議員加入，希望有年輕人的熱情，也有資深議員的經驗，彼此激盪。

陳偉杰說，社群操作一直是國民黨弱項，過去是議員、小編各自孤軍奮戰，希望能趕上民進黨在社群的長處，資源共享，打團體戰。

據了解，國民黨團近期已展現與以往不同作法，針對市政議題，不僅回應速度比民進黨還快，市府有相關缺失，國民黨團也搶先民進黨團提出建言，掌握議題主導權，避免淪政治口水，如先前深坑大火一事，國民黨團就針對通報機制提出建言。

民進黨團新戰隊預計3月8日就任，今年由張維倩接任總召，副總召為新系張錦豪、幹事長英系廖宜琨、書記長正國會陳乃瑜。張維倩指出，新北市今年度預算還有收入、支出都超過上千億元的基金尚未審畢，已展開連署，希望能在4月定期會前開臨時會。

張維倩說，侯友宜去年請假參選總統，今年預算是史上最高，希望侯能再到議會補充報告，也有議員認為，近期包括殯葬處貪瀆案、果菜公司弊案、國中生歌喉案、深坑大火案，顯示新北市府掉了鍊子，盼比照北市讓市長到議會報告成為常態，且議會過去太封閉，將持續爭取讓議事更透明。