快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和通檢將11.8頃公園成保護區引反彈 新北市府改部分維持

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中和第6公墓移葬後成為員山公園。圖／新北市民政局提供
中和第6公墓移葬後成為員山公園。圖／新北市民政局提供

新北市中和第6公墓2017年遷葬，現為2.9公頃的員山公園，但緊鄰公園數十門私墓仍未遷葬，不僅影響觀瞻也影響公園用地開闢。城鄉局近年通檢公設保留地，將11.8公頃公園用地變更為保護區盼綠化私墓，引發地主反彈。城鄉局說，後續將部份坡度較緩區域維持公園用地，地主較能接受，近期送內政部都委會審議。

中和第6公墓2017年完成遷葬、整地，與舊有員山公園整併，占地2.9公頃，公園內有鞦韆區、遊逸之丘、城堡溜索、超長溜滑梯及超長滑草坡等，是員山公園熱門設施。緊鄰公園仍有數十門私墓遲遲未遷葬，影響觀瞻也讓公園用地無法開闢。

城鄉局2021年啟動中和主要計畫通盤檢討，其中11.8公頃文中小用地及南側公園用地，考量現況公園用地未完全開闢，且未開闢範圍多為私墓、地形陡峭，非優先開闢標，變更為保護區。不少地主反彈，認為範圍內並非所有都是陡峭山坡地，全數歸為保護區不合理，且保護區無法容積轉移，這些地將成廢地。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，原本將11.8公頃公園用地都變為保護區，地主陳情範圍坡度有三級坡、四級坡，依檢討變更原則，三級坡以下部分維持公園用地，四級以上變更為保護區，維持公園用地部分仍有容積轉移資格，地主反彈聲浪變小，市都委會已通過，現正修改書圖，近期將報內政部都委會審議。

議員張維倩說，城鄉局因尚無開闢需求，原意將山坡地調整為保護區，經地主、墓主與市府討論後，依照坡度等級劃分保護區設置方式，目前市都委會已通過，但內政部都委會審議最少需1、2年，盼能加速通檢進度。

至於私墓如何遷移成棘手問題，許說，這須由地主處理，市府無法插手頂多協助公告遷墓；積穗里長陳致廷說，雖沒有早年那麼多，但有30多門私墓散落在附近，有些是地主的祖先，也有的是所有權人不同意，遷移困難。

中和員山公園是雙和地區稀有大面積綠地的場域。圖／本報資料照片
中和員山公園是雙和地區稀有大面積綠地的場域。圖／本報資料照片

保護區 內政部

延伸閱讀

恆春警執法過當黑歷史遭起底 曾嗆民眾：「呷慶記」

關子嶺山坡地疑不當開發？ 水利局：地主合法申請種果樹

中和深夜驚傳火燒車 莽男瘋狂砸車縱火竟是因這件事

中和華福公園遊戲區空蕩蕩 將打造「歡樂城堡」風格、今年10月完工

相關新聞

北市補助民間設置節電設備3月開放申請 「這類型」今年也可補助

邁向2050淨零排放願景，北市環保局辦理「住宅社區及非營利法人創能儲能及節能補助計畫」，補助民間設置創能、儲能及節能設備...

中和通檢將11.8頃公園成保護區引反彈 市府改部分維持

新北市中和第6公墓2017年遷葬，現為2.9公頃的員山公園，但緊鄰公園數十門私墓仍未遷葬，不僅影響觀瞻也影響公園用地開闢...

合力提高OHCA患者救活率 新北消防與台北醫院攜手救命

新北市消防局第二大隊為提升到院前心肺功能停止(OHCA)患者救活率，平時與衛福部台北醫院保持聯繫及溝通，去年157名OH...

台日棒球交流賽非球賽？ 遠雄諷北市府：把交流賽當泰勒絲演唱會

日本職棒讀賣巨人隊將在周末於台北大巨蛋與中華職棒舉辦交流賽，但市府上周發函遠雄，告知國際表演賽屬於「商業性活動」不符合「...

新北燈會剩7天 三重先嗇宮燈會同步延至3月3日

新北燈會吸引超過200萬人次造訪，三重三級古蹟先嗇宮同步舉辦燈會，配合新北燈會，除了在新北燈會展場設展，也在先嗇宮與周邊...

挹注1.1億改善216處遊樂場 平溪附幼天燈溜滑梯今開箱

遊樂場是孩童玩樂天堂，為讓家長放心讓孩子玩，新北市公校遊樂場2019年均已取得合格檢驗證明，並定期3年檢驗，挹注1億10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。