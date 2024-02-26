中和通檢將11.8頃公園成保護區引反彈 新北市府改部分維持

新北市中和第6公墓2017年遷葬，現為2.9公頃的員山公園，但緊鄰公園數十門私墓仍未遷葬，不僅影響觀瞻也影響公園用地開闢。城鄉局近年通檢公設保留地，將11.8公頃公園用地變更為保護區盼綠化私墓，引發地主反彈。城鄉局說，後續將部份坡度較緩區域維持公園用地，地主較能接受，近期送內政部都委會審議。

中和第6公墓2017年完成遷葬、整地，與舊有員山公園整併，占地2.9公頃，公園內有鞦韆區、遊逸之丘、城堡溜索、超長溜滑梯及超長滑草坡等，是員山公園熱門設施。緊鄰公園仍有數十門私墓遲遲未遷葬，影響觀瞻也讓公園用地無法開闢。

城鄉局2021年啟動中和主要計畫通盤檢討，其中11.8公頃文中小用地及南側公園用地，考量現況公園用地未完全開闢，且未開闢範圍多為私墓、地形陡峭，非優先開闢標，變更為保護區。不少地主反彈，認為範圍內並非所有都是陡峭山坡地，全數歸為保護區不合理，且保護區無法容積轉移，這些地將成廢地。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，原本將11.8公頃公園用地都變為保護區，地主陳情範圍坡度有三級坡、四級坡，依檢討變更原則，三級坡以下部分維持公園用地，四級以上變更為保護區，維持公園用地部分仍有容積轉移資格，地主反彈聲浪變小，市都委會已通過，現正修改書圖，近期將報內政部都委會審議。

議員張維倩說，城鄉局因尚無開闢需求，原意將山坡地調整為保護區，經地主、墓主與市府討論後，依照坡度等級劃分保護區設置方式，目前市都委會已通過，但內政部都委會審議最少需1、2年，盼能加速通檢進度。