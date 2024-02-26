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台日職棒大巨蛋交流非國際賽 北市議員籲重啟超額利潤協議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
日本職棒讀賣巨人隊與台灣職棒的中信兄弟、樂天桃猿，本周末在台北大巨蛋舉辦交流賽。圖／聯合報系資料照
日本職棒讀賣巨人隊與台灣職棒的中信兄弟、樂天桃猿，本周末在台北大巨蛋舉辦交流賽。圖／聯合報系資料照

日本職棒讀賣巨人隊與台灣職棒的中信兄弟、樂天桃猿，本周末在台北大巨蛋舉辦交流賽，但北市府認定為「商業性活動」，而非「國際性職棒賽事」，認定為是商業性活動，因此不予減扣營收分潤，引發爭議。北市議員許淑華今呼籲市府應重啟超額利潤協議，創造三贏局面。

日本讀賣巨人隊將與台灣2支棒球隊伍在台北大巨蛋進行一系列交流賽，然而被北市府認定此次非國際賽事，此次賽事遠雄要向市府繳納收入的「千分之6」作為分潤金。

許淑華認為，北市府缺乏長遠規劃與檢討制度，將此次交流賽定性為「商業性活動」的決策，反映了市府對於國際性體育賽事的短視和缺乏前瞻性。而且「柯規蔣隨」，蔣市府今天不但急就章，還忽略了國際賽事對於提升城市形象和能見度的重要性。

許淑華表示，應鼓勵多舉辦國際賽事，並且將國際賽事的營收。國際賽事不僅是運動競賽，更是一個國家或城市對外展示自己的窗口，市府對於分潤金之要求應從百貨商場等真正商業使用考量起，而非將國際賽事定義為商業活動，並將款項做為專款專用，扶植棒球運動。

許淑華說，不清楚的認定可能導致賽事成本轉嫁消費者，將國際交流賽事視作商業活動，不僅忽略了其在文化、體育交流中的價值，同時也可能讓增加的成本轉嫁給消費者，導致票價調漲。

許淑華建議北市府不該柯政蔣隨 ，應重新研議對於此類「國際賽事」的定義，未來台北大巨蛋才能成為世界級體育場地，並讓台灣選手在國際關注下展現實力，千分之6的比例令外界質疑有圖利遠雄之嫌，應重啟超額利潤協議，以創造三贏局面。

北市 大巨蛋 許淑華

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