活化藍色公路 忠孝至大稻埕碼頭航班3月啟航

為推動新北市境內河岸碼頭活化，新北市高灘地處今年1月份配合大稻埕年貨大街期間試營運航班，經討論修正後，忠孝碼頭往返大稻埕碼頭定期航班將於3月份正式啟航。新北市議員顏蔚慈則說，市府應積極改善碼頭設施提升沿岸環境，才能真正邁向具遊河體驗的國際城市。

高灘處長張修銘表示，未來忠孝至大稻埕定期航班包括週末假日及每週一、三、五皆有航班，航線由忠孝碼頭與大稻埕碼頭區間，航程單程約2公里；票價部分全票60元，半票為30元。

不過這條航線需要先上網報名，實際搭乘人數超過10人才會開航。高灘處說，將陸續規劃配合潮汐不定期辦理的各種特色航班及活動，碼頭委外業者更提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務，搭船的同時更能欣賞淡水河兩岸城市景觀，並希望藉由這條路線可以成為未來雙北互通的重要航線。

新北市議員顏蔚慈表示，重啟航班有助觀光，並提供市民更多休閒娛樂，然市府除引進廠商委外經營，更應積極改善碼頭設施以及提升沿岸環境，包括定期清淤作業、提供足夠轉乘與停車服務、並維護河岸環境景觀，整體性規劃河岸遊憩功能才能真正邁向具遊河體驗的國際城市。