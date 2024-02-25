盼天燈節與環境永續共存 新北號召百人淨山文化走讀

天燈施放與環境保護取得平衡一直是外界討論焦點，平溪天燈節昨落幕，新北觀旅局今與新北市山岳協會、龍安社區發展協會合作辦淨山文化走讀，除帶領民眾守護山林並認識平溪之美，也讓生態環境及文化資產永續共存。

觀旅局說明，「2024新北市平溪天燈節」昨落幕，當中兩場次施放天燈，今淨山文化走讀已有兩場次、四條淨山路線，一共吸引超過百人，由「嘻哈平溪」創辦人吳明賢老師帶領民眾深入平溪豐富生態的山林步道「五分山淡蘭中路段」，民眾手持夾子及垃圾袋沿著步道往山頂前行，一面欣賞沿路平溪山林美景與人文風情，一面撿拾天燈，在寓教於樂中落實環境教育，齊心維護平溪整潔。

觀旅局指出，另一場淨山揪團趣於2月18日舉辦完畢，該場次與新北市山岳協會合作，精選三條登山路線，分別為孝子山步道、觀音巖山步道及冬瓜坑山步道，除民眾參與踴躍外，淨山亦有相當成效，兩日淨山一共清理出超過160公斤、約21袋垃圾。