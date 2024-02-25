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盼天燈節與環境永續共存 新北號召百人淨山文化走讀

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
2月18日場次與新北市山岳協會合作精選三條淨山路線，分別為孝子山步道、觀音巖山步道及冬瓜坑山步道。圖／新北觀旅局提供
2月18日場次與新北市山岳協會合作精選三條淨山路線，分別為孝子山步道、觀音巖山步道及冬瓜坑山步道。圖／新北觀旅局提供

天燈施放與環境保護取得平衡一直是外界討論焦點，平溪天燈節昨落幕，新北觀旅局今與新北市山岳協會、龍安社區發展協會合作辦淨山文化走讀，除帶領民眾守護山林並認識平溪之美，也讓生態環境及文化資產永續共存。

觀旅局說明，「2024新北市平溪天燈節」昨落幕，當中兩場次施放天燈，今淨山文化走讀已有兩場次、四條淨山路線，一共吸引超過百人，由「嘻哈平溪」創辦人吳明賢老師帶領民眾深入平溪豐富生態的山林步道「五分山淡蘭中路段」，民眾手持夾子及垃圾袋沿著步道往山頂前行，一面欣賞沿路平溪山林美景與人文風情，一面撿拾天燈，在寓教於樂中落實環境教育，齊心維護平溪整潔。

觀旅局指出，另一場淨山揪團趣於2月18日舉辦完畢，該場次與新北市山岳協會合作，精選三條登山路線，分別為孝子山步道、觀音巖山步道及冬瓜坑山步道，除民眾參與踴躍外，淨山亦有相當成效，兩日淨山一共清理出超過160公斤、約21袋垃圾。

觀旅局長楊宗珉表示，平溪天燈節26年來皆致力使環境與文化共榮共存，盼在觀光發展與自然環境保護間維持平衡；另外，首度舉辦的天燈攝影比賽仍持續徵件中，徵件時間至2月27日。

今年天燈節舉辦兩場淨山活動，分別為2月18日淨山揪團趣及2月25日淨山文化走讀。圖／新北觀旅局提供
今年天燈節舉辦兩場淨山活動，分別為2月18日淨山揪團趣及2月25日淨山文化走讀。圖／新北觀旅局提供
民眾手持夾子及垃圾袋沿步道往山頂前行。圖／新北觀旅局提供
民眾手持夾子及垃圾袋沿步道往山頂前行。圖／新北觀旅局提供
2月25日場次與龍安社區發展協會合作，由「嘻哈平溪」創辦人吳明賢老師帶領民眾深入「五分山淡蘭中路段」步道淨山。圖／新北觀旅局提供
2月25日場次與龍安社區發展協會合作，由「嘻哈平溪」創辦人吳明賢老師帶領民眾深入「五分山淡蘭中路段」步道淨山。圖／新北觀旅局提供

天燈 平溪

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