快訊

中職／李多慧穿名牌內衣秀舞吸睛10萬人 網：太「腰瘦」

為何鋼切燕麥好處多？與傳統燕麥片和即食燕麥有何差別？吃燕麥4大優點一次看

李四川學生「嫩照」曝光 網驚凍齡稱眉毛一眼就認出

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書

台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，並稱「一年又過去了，工專的同學在群組傳了我們在台北工專的同學合照，大家認得出川伯嗎？」李四川臉書貼文一出，馬上引發大批網友讚爆帥氣十足，有網友一眼就認出川伯，還有網友說看眉毛就知道了。」

更有網友讚最右邊的帥哥，儘管時光已逝，還是一樣的帥哦！愈老愈帥氣啊！還讚李四川凍齡川伯。

李四川今天在臉書說，一晃46年，台北工專現已成為台北科技大學，同學們呢?頭上皆長了白髮，所以如何隨著時間，清空自己，隨著時代的改變，學習新知識，成為我們重要的課題。

李四川也在文末問大家，到中華路西門町看過台北燈節了嗎?真的很美，3月3日前一定要來一趟，祝大家龍年龍平安健康。

台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，引發網友讚爆並稱一眼就認出。圖/引用自李四川臉書

李四川

延伸閱讀

北市慶城街工地塌吞4車 李四川一早視察無沉陷 10點雙向通車

北市驚傳又有新建工地坍陷 李四川：回填後會要求先停工

北市工地驚傳地基塌陷！路邊整排車輛遭殃 蔣萬安、李四川趕往現場

共識營又被問選新北？李四川笑稱在職訓練 用這6字回答

相關新聞

李四川學生「 嫩照」曝光 網驚凍齡稱眉毛一眼就認出

台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，並稱「一年又過去了，工專的同學在群組傳了我們在台北工專的同學合照，...

北市慶城街工地塌吞4車 李四川一早視察無沉陷 10點雙向通車

璞真建設位於北市松山區一處新建案工地因施作導溝，造成長約4米、寬約30米、深約1.5米的塌陷，路邊四車傾斜卡塌陷處，經昨...

台灣燈會昨啟燈創百萬人潮 被問到打幾分 黃偉哲這樣回

2024台灣燈會在台南，主燈「龍來台灣」昨晚啟燈，統計超過百萬人次共襄盛事。台南市長黃偉哲今上午被問及「燈會情況您打幾分...

馬公公園停車場暗藏罰單陷阱？ 交通局增監視螢幕設備

位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但不少駕駛一出場右轉就遭開罰，批評暗藏罰單陷阱。民代表示，主因是出場後的號誌...

淡北道路北市交維屢被退 侯友宜：持續溝通

淡北道路今年2月2日動工，新北市府去年底向北市府第8度提出的交維計畫被退回，被北市議員批「新北8度擺爛」。新北市長侯友宜...

三重興華公園停車場動工 5停車場興建中增1420車位

三重區興華公園地下停車場今天開工，預計增加208格汽車位，2026年完工。新北市長侯友宜今天出席開工典禮表示，三重目前興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。