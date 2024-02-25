李四川學生「 嫩照」曝光 網驚凍齡稱眉毛一眼就認出

台北市副市長李四川今天在臉書貼出以前讀書時期「嫩照」，並稱「一年又過去了，工專的同學在群組傳了我們在台北工專的同學合照，大家認得出川伯嗎？」李四川臉書貼文一出，馬上引發大批網友讚爆帥氣十足，有網友一眼就認出川伯，還有網友說看眉毛就知道了。」

更有網友讚最右邊的帥哥，儘管時光已逝，還是一樣的帥哦！愈老愈帥氣啊！還讚李四川凍齡川伯。

李四川今天在臉書說，一晃46年，台北工專現已成為台北科技大學，同學們呢?頭上皆長了白髮，所以如何隨著時間，清空自己，隨著時代的改變，學習新知識，成為我們重要的課題。