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馬公公園停車場暗藏罰單陷阱？ 交通局增監視螢幕設備

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影

位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但不少駕駛一出場右轉就遭開罰，批評暗藏罰單陷阱。民代表示，主因是出場後的號誌並非原應遵循的，號誌設計不良導致駕駛被誤導；新北交通局表示，已請廠商增設監視螢幕設備，方便出場駕駛掌握路口情況。

新店近年有多個重劃區，再加上許多重大建設到位，有越來越多移入人口，交通及停車需求也提高，其中位於捷運新店區公所站旁的馬公公園停車場使用率也高，不過卻有不少民眾反映出場時暗藏罰單陷阱。

民眾表示，停車場出場後停等紅燈處有門牌及樹木，遮擋住原本應該遵循的紅綠燈號誌，號誌又與車道呈現90度垂直，因此很難看到，再加上車道與一旁道路並排，很容易會被誤導到遵循車道旁的號誌，結果一出場就因此被開罰單，真的相當冤枉。

新北市議員黃心華指出，去年年底左右就接連接到民眾陳情，有不少民眾是被誤導而被開罰；他認為，馬公公園停車場出入口號誌位置並不直觀，駕駛正前方的紅綠燈並非應該遵循的交通號誌，這是設計不良、沒有做好「防呆」的典型案例。

黃心華表示，號誌工程設計若難懂將造成交通事故，民眾也容易觸犯交通規則而被開罰，建議該處應增設即時監測系統，並適度縮減路口黃網線增加臨時儲車空間、修剪樹木開闊駕駛視野等。

交通局停車管理科長蔡柏坤說明，之前確實有注意到這樣的情況，也有民眾透過議員反映，因此就開始規畫相關改善工程，目前已經請經營廠商在出入口增設監視螢幕設備，讓民眾透過螢幕掌握北新路幹道號誌及上游道路交通狀況，設備已完成，並於23日查驗通過及啟用，未來可提醒駕駛，出入將能更方便。

位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰；新北交通局已請廠商裝設監視器及螢幕，方便駕駛觀看。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰；新北交通局已請廠商裝設監視器及螢幕，方便駕駛觀看。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，有視線死角，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，容易被一旁平行道路號誌誤導，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影
位於新北新店鬧區的馬公公園停車場是熱門場站，但駕駛投訴進出車道與應遵循號誌成垂直，容易被一旁平行道路號誌誤導，常因此被開罰。記者李成蔭／攝影
新北交通局說明，目前已經請經營廠商在出入口增設監視螢幕設備，讓民眾透過螢幕掌握北新路幹道號誌及上游道路交通狀況。圖／新北交通局提供
新北交通局說明，目前已經請經營廠商在出入口增設監視螢幕設備，讓民眾透過螢幕掌握北新路幹道號誌及上游道路交通狀況。圖／新北交通局提供

停車場 馬公

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