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蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

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蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安昨晚在臉書貼出一張與家人過元宵吃湯圓的照片，馬上吸引大批網友按讚，短短幾個小時已經有3.3萬人按讚。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安昨晚在臉書貼出一張與家人過元宵吃湯圓的照片，馬上吸引大批網友按讚，短短幾個小時已經有3.3萬人按讚。圖／引用自蔣萬安臉書

昨天元宵節，台北市長蔣萬安上午仍有視察行程，昨天晚間終於能與家人一起過元宵，蔣萬安昨晚在臉書貼出一張與家人過元宵吃湯圓的照片，馬上吸引大批網友按讚，短短幾個小時已經有3.3萬人按讚，底下網友被三寶狂圈粉，網友讚「大寶跟爸爸一樣帥，三寶吃湯圓還不忘看鏡頭、太可愛了啦！」還有網友猜「是二寶掌鏡...」，副市長林奕華也來留言「太萌了吧！」

蔣萬安在臉書說，他昨晚和家人團圓吃湯圓。並且蔣萬安專屬的「元宵燈謎」是要大家猜猜看「這張照片拍得這麼好，猜猜看是太太還是二寶掌鏡？」蔣還透露「這是三寶多多第一次吃湯圓，吃東西的樣子跟我一樣認真，真的好可愛。」

也因三寶這麼小吃湯圓，蔣萬安還特別在自己的留言寫到「要把湯圓切成小塊之後再餵三寶！」並且提醒家長有小小孩的家長「提醒大家，如果要餵小小朋友吃湯圓，記得吃小顆的，而且不能吃得太急，也別吃太多顆唷！」

蔣也在文末提到「曬娃魔人祝大家元宵節快樂唷！」

元宵節 湯圓

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