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新北亂丟垃圾、汙染環境屢見不鮮 去年共罰近6千萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾隨地亂丟垃圾，新北去年開出5260件，位居違反廢清法第二名。圖／新北市環保局提供
民眾隨地亂丟垃圾，新北去年開出5260件，位居違反廢清法第二名。圖／新北市環保局提供

新北市去年光是亂丟菸蒂、垃圾就開罰超過1萬件、罰金近4千萬元，加上亂吐檳榔、小廣告等共開罰1萬8600件，總罰金達5829萬6600元。環保局呼籲民眾丟棄垃圾時應使用專用垃圾袋，並丟在正確地點，避免亂丟垃圾因小失大。

環保局表示，為減少民眾違規，各區清潔隊除在民眾隨意棄置點架設提醒告示牌外，並有稽查員巡查取締及現場宣導，另外不論是農曆春節垃圾收運的宣傳單或平時各區鄰里活動時，亦會加強宣導，並利用社群平台、新聞媒體或廣播電台提醒民眾。

經統計2023年度，新北市環保局依廢棄物清理法開立違反廢棄物規定裁處常見前10名違規行為樣態案件數，由高至低分別為隨地亂丟菸蒂、未依規定時間及垃圾車停靠收集點棄置垃圾包、隨地丟一般垃圾、隨地吐檳榔、屋外堆置有礙衛生整潔之物、車輛汙染地面、違規張貼小廣告、棄置巨大垃圾、亂吐痰、空地草長逾50公分。加上其他違反案件共開罰1萬8600件，總罰金達5829萬6600元。

新北市環保局對此表示，現在民眾行車記錄器多，住家外監視器也很多，加上檢舉違反廢清法案件成立可領取檢舉獎金10至70%，每件最高5萬元，因此亂丟垃圾非常容易被拍下檢舉，呼籲民眾丟棄垃圾時，應使用專用垃圾袋，並直接交付循線垃圾車收運或至環保局各區清潔隊指定定時定點處丟棄，避免亂丟垃圾因小失大。

民眾違反廢清法違規樣態、件數及罰金排行。圖／新北市環保局提供
民眾違反廢清法違規樣態、件數及罰金排行。圖／新北市環保局提供
民眾隨地亂丟菸蒂，新北去年開出5435件，位居違反廢清法第一名。圖／新北市環保局提供
民眾隨地亂丟菸蒂，新北去年開出5435件，位居違反廢清法第一名。圖／新北市環保局提供

垃圾車 廢棄物 監視器

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