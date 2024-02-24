新北亂丟垃圾、汙染環境屢見不鮮 去年共罰近6千萬

新北市去年光是亂丟菸蒂、垃圾就開罰超過1萬件、罰金近4千萬元，加上亂吐檳榔、小廣告等共開罰1萬8600件，總罰金達5829萬6600元。環保局呼籲民眾丟棄垃圾時應使用專用垃圾袋，並丟在正確地點，避免亂丟垃圾因小失大。

環保局表示，為減少民眾違規，各區清潔隊除在民眾隨意棄置點架設提醒告示牌外，並有稽查員巡查取締及現場宣導，另外不論是農曆春節垃圾收運的宣傳單或平時各區鄰里活動時，亦會加強宣導，並利用社群平台、新聞媒體或廣播電台提醒民眾。

經統計2023年度，新北市環保局依廢棄物清理法開立違反廢棄物規定裁處常見前10名違規行為樣態案件數，由高至低分別為隨地亂丟菸蒂、未依規定時間及垃圾車停靠收集點棄置垃圾包、隨地丟一般垃圾、隨地吐檳榔、屋外堆置有礙衛生整潔之物、車輛汙染地面、違規張貼小廣告、棄置巨大垃圾、亂吐痰、空地草長逾50公分。加上其他違反案件共開罰1萬8600件，總罰金達5829萬6600元。