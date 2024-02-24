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永和公園休憩場變「攀繩練習場」 景觀處警告依法送辦
新北市永和區仁愛公園設有大型天幕遮陽遮雨供民眾休憩，但此大型鋼架構成天幕，卻被民眾拿來當吊掛架使用練習攀繩，令一旁民眾相當傻眼，景觀處對此表示行為違反新北市公園管理辦法，可依社維法送辦。
臉書我是永和人社團有網友拍下民眾在公園休憩區的天幕鋼架進行攀繩練習，質疑「今天在仁愛公園看到這樣的狀況，不知道這樣可不可以？上面的漆好像都不見了。」網友也紛紛回應，「這是在幹嘛、應該是在做攀岩的練習，但是看起來也不像是消防人員」。
永和區長莊茂坤對此表示接獲民眾通報後已派員至現場張貼公告禁止攀繩行為，也將再派員前往現場查看使用情形。景觀處則說，此行為已違反新北市公園管理辦法中的未依規定使用各項設施有危害安全之虞，可依同管理辦法依社會秩序維護法移送法辦。
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