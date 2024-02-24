天燈節20呎雙龍今登場 美少女應援團共演超吸睛

「北天燈、南烽炮」為每年元宵盛事，新北市平溪天燈節今在十分廣場接續展開。最吸睛焦點為全球首創20呎雙龍主燈，活動壓軸更邀請啦啦隊女神短今、琳妲、檸檬演出活力滿滿的應援舞，一起為世界祈福、為世界打氣。

今晚天燈節十分場適逢新北市與日本三重縣觀光交流締結合作10周年，今三重縣觀光部更是率領400名日本觀光客前來參加本次盛會，透過寫下心願並施放天燈，體驗台灣代表性傳統文化。

而今晚除了20呎雙龍主燈，也施放9波、每波150盞天燈，上午及開放民眾領取。

另晚間還有一群青春活力美少女組成的舞團 fbgirlz，團員皆為目前現役啦啦隊超高人氣隊員組成，包含富邦勇士啦啦隊、中信兄弟啦啦隊、樂天女孩等，由超高人氣、最強啦啦隊女孩－短今、檸檬、琳妲組成表演卡司。