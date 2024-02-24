北市木柵路老宅老樹受保護 建商動工修剪 居民氣投訴

台北市木柵路一段238巷內的老宅有2株受文化局保護的青楓樹，近年建商以危老都更開發，申請移植計畫，不料，建商在尚未通過之前，昨天就動用大型機具入內拆除圍牆，周遭居民擔心樹木遭到損傷，文化局到場確認，受保護的青楓沒有受損，但是會持續注意，若有明確違規事證，會依樹保法辦理。

該處宅邸興建於民國39年，園區內有幾株陪著當地居民成長的樹木，條件也符合樹保法所列管，不過房屋結構老舊，成了危險建築，建商近年以危老都更開發，試圖移植老樹，但相關樹保計畫不周全，目前仍再審議。

然而，昨天下午當地居民就發現建商派出大型重機具，直闖拆除圍繞宅邸的紅磚牆，甚至還入內修剪樹木。居民互相通報到場制止，王小姐批評，在受保樹木範圍三公尺內動工顯然違法，就連在場的相關單位都無法制止，這證明樹保法完全是空法。

她說，這次遭砍的芒果樹正在補件申請受保護程序，沒想到建商就來伐樹，認為老房子等文化資產可以在申報的時候就被列為暫定保護，但是活生生的樹卻沒有辦法。

文化局回應，有關木柵路一段238巷倒塌圍牆旁兩棵受保護樹木編號4275、4276清楓，文化局於獲報後即邀請樹保委員至現場勘查，確認該兩株受保護樹木並無受損，而周邊樹木，開發單位尚有其他非受保護樹木修剪作業，未來會持續注意。