北市慶城街工地施工釀路塌 建管處開罰18萬、勒令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌。記者林佳彣／攝影
北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌。記者林佳彣／攝影

北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌，影響4台車輛傾斜。台北市建管處今天凌晨指出，因導溝支撐力不足致外部路面下陷，已要求承造人緊急回填，避免災害擴大；目前已勒令停工、處18萬元罰鍰，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞才可復工。

建管處表示，昨晚約9點15分接獲慶城街工地施工造成道路坍塌，建管處立即抵達現場指揮緊急安全措施。

建管處指出，工地領有111雜字第0006號雜照連續壁工程，起造人為璞真建設股份有限公司，承造人為大陸工程股份有限公司，監造人為原大聯合建築師事務所，開工日期為2022年9月12日。目前施作深度14公尺、寬120公分深導溝，尚未進行基礎開挖。

建管處表示，經現場勘查，因導溝支撐力不足致外部路面下陷。目前已要求承造人立即緊急回填，避免災害擴大。

建管處長虞積學說，建管處緊急聯繫台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會及中華民國大地工程技師公會，四大公會均於第一時間趕赴現場協助緊急處置事宜，初步判斷基地周邊鄰房尚無立即危險。

建管處補充，為進行回填復原工作，慶城街在長春路至興安街路段暫時雙向封閉，視回填情形，確認安全無虞後始開放通行。建管處將持續在現場指揮督導復原進度，並要求承商加強設置周遭道路及鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

建管處表示，對於建築基地違反建築法，建管處已立即勒令停工並處18萬元罰鍰處分，後續施工計畫須經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞始得復工。

北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌，影響4台車輛傾斜。記者楊正海／攝影
北市松山區慶城街和興安街交叉路口，昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌，影響4台車輛傾斜。記者楊正海／攝影

北市 建築師 關公

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