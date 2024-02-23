北市新建工地地基塌陷 初步研判挖連續壁導溝坍陷

台北市市松山區慶城街和興安街交叉路口，今晚21時許，發生新建工地地基塌陷，影響4台車輛傾斜。現場是新建工地地基下陷，下陷範圍評估中，無人受傷，已劃設警戒線。北市前進指揮所已假設，除了都發局長、警察局長和消防局長到場，市長蔣萬安聽取簡報，研判發生原因是工地尚未施作連續壁，在挖導溝時發生坍陷。

蔣萬安指出，今天晚間大概9點左右接獲通報，在台北市松山區慶城街興安街交街口一處新建工地地面下陷，第一時間就即刻通報EOC，還有新工處、停管處、警察局、消防局和區公所等單位到場，拉起警戒線，沒有任何人員傷亡，有4輛停放的車輛傾斜。

蔣萬安說，目前了解興建工地還沒進行任何基礎開挖，這邊準備要做連續壁工程，但都還沒開始，而只是在做導溝，14公尺深120公分寬，初步理解是內部支撐力不夠，然後造成導溝外部下陷，旁邊外導溝旁的路面下陷，才造成車輛傾斜。

蔣萬安指出，目前正即刻進行緊急回填，先就內部導溝部分，接續就會就路面塌陷部分進行回填，現在將所有的影響衝擊不要再擴散，目前都掌握整個狀況，前進指揮所也都已經完成開設，所以相關局處都會進行後續控制。

導溝部分因局部施作不佳，造成道路坍陷，現在最重要是把挖掘導溝的坑洞先補起來，因為區域不大，災害的擴大跡象不至於產生很大影響，至於道路坍陷部分，要先把損壞車輛移走，坍陷區域回填，讓道路能恢復正常。

台北市結構技師公會理事長徐茂卿說，初步了解原來地下室有地下3樓，加上滑具，基本上深度至少有13米以上，因為要蓋新大樓，是地下6、7樓，所以挖掘深度會比較深。至於是不是施作不佳或不當？要等圖說調出來，再配合現場災害狀況，再作進一步報告。