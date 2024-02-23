元宵節去哪過？台北燈節賞燈玩快閃 還有免費試吃活動

台北市燈節「龍躍光城」迎接明天的元宵節，從下午到晚間推出一系列活動，包含應景的元宵料理、踩街遊行和快閃活動，邀請民眾前來賞燈看表演，最後再到西門紅樓欣賞主燈秀，讓春節畫下完沒句點。

觀傳局介紹，明天下午2點在中山堂的光舞台，會由名廚李德全現場示範創意元宵料理，教學元宵如何與木柵鐵觀音的完美結合，現場還有限量的免費試吃。

觀傳局推薦，中山堂廣場的競賽燈區也是一大看點，從秀山街一側進入燈區，首先可欣賞到由松山慈惠堂響應、花燈藝師梁崑德設計的「龍臨四海、五福臨門」，以龍的造型蜿蜒為五個龍門分別代表平安、健康、福祿、財富及姻緣。

緊接著，3點半在沅陵商店街舉辦響應的踩街遊行，將有表演團體帶大朋友小朋友提燈走逛展區。隨著天色漸暗，燈節各展區也會亮起燈，下午3點至5點於北門廣場，Friday Swing將號召數百位搖擺舞者邀請民眾一起搖擺舞。

觀傳局介紹，晚間7點到9點則是台北燈節萬華火車站快閃活動，還有今年燈節的人氣王「九小龍」現身同樂。