貢寮福連里保存漁村文化 百位里長將來觀摩取經

貢寮區福連里參加新北市里環境認證，至今共拿到7次五星級里環境認證肯定，今年新北市環保局辦理的五星級里觀摩活動也將參訪，里長動員整理里內的環境，後續也打算將福連里的漁村歷史彩繪在堤防上，不但可以美化環境，也能讓漁村文化留存下來，讓過往遊客更加了解漁村的歷史脈絡。

今年的五星級里觀摩活動，預計在3月18日舉辦，到時將有百位里長到福連里參訪，里長用心先進行環境整理，要營造出更美好的環境，也期盼透過觀摩實地交流互相學習，共同營造出各里的特色環境。

福連里長吳文益表示，卯澳和馬崗漁村不但有著很好的漁獲物，更有海女、海男文化，讓國人不用出國到濟州島、日本，到福連里的卯澳社區和馬崗社區，就可以真正體驗到海女、海男文化，以及漁村的歷史故事。

魚村逐漸沒落，福連里為致力保存漁村文化，近年來發展多樣的一日小旅行活動，還有貢寮區特殊的海女文化，以及卯澳灣潮間帶生態島覽等有著非常棒的成績，歡迎民眾前來體驗漁村氛圍。