蔣萬安宣示交通安全年 18至24歲機車族死傷成重點

因應交通安全年，北市每周例行的交通會報出現變革，除了配合改名為道安會報，台北市長蔣萬安要求納入民政、消防救護體系，各區公所「區區動起來」，副市長李四川建議每次會報，必須要研擬專題，提出解方，其中，減低18至24年輕族群機車死傷事故，就是未來研討的重點項目之一。

針對專題研擬，李四川說，像去年發生當場或24小時內死亡的A1類交通事故，最多的是機車和行人，為什麼發生問題？是 道路工程上須精進改善？教育宣導有沒有要加強？針對這些個案產生的問題提出來做檢討，若是關於工程，交給工務局改善，宣導部分原則上給觀傳局，學校宣導給教育處理。

李四川說，針對A1產生問題，交通局在每次道安會報做專案提報，就會有改善精進方案，定時間做，對A1類原因能立即去處理，才能減少事故發生，每個月檢討執行方案，台北市也不用等中央的計畫，台北市現在就可以處理。

蔣萬安也表示，既然要改，就不要等交通部的綱要核定，例如交通死亡事故，以高齡長者高，或是18到24歲的機車族，就針對問題對症下藥，過去在每一年度，北市都有相關事故分析、提出目標計畫和統計結果，但就是沒看到要怎麼解決，解方是什麼？所以要發現問題，大家來解套，不會只有單一局處來做，而是所有局處要動起來。

蔣萬安也說，例如下一次道安會報，就會針對18至24歲機車事故死傷比例高，彙整各單位如何解決，提一個報告，怎麼降低年輕族群事故比例。

另外，他已宣示台北市今年是交通安全年，未來不只交通局、警察局、教育局等相關既有單位，民政系統各區公所都要全面強化橫向聯繫合作，持續監控各區的交通安全狀況，有任何數字攀升，或需要橫向聯繫，都會報到道安會報來。

蔣萬安說，道安會報從單純的交通議題，也將結合緊急醫療救護、消防，大家動起來，各局處朝年度目標達成，中央是30日內死亡的事故降18%，「這個是最低標」台北市是以這目標做基準。