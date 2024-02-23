年輕人騎車死傷慘！騎士：考照制度有問題 背好題庫就好

北市去年發生當場或24小時內死亡的「A1類」交通事故有61人死亡，機車占31人，18至25歲年輕機車族群有8人，當中6名大學生、1位高中生。年輕騎士吐心聲，直指國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，實際上路與考試狀況差很大。

有家長見機車事故「肉包鐵」動輒死傷，索性不讓孩子買機車，但「乘坐他人機車不是也很危險？」且沒機車代步，在都會區還可以靠便利的大眾運輸，但離開都會區，沒機車恐寸步難行，讓很多學生家長陷入兩難。

20歲鄭姓騎士分享經驗，有些人剛拿到駕照，因為其他用路者按喇叭，引發自身緊張、不知所措，造成事故等連環效應。他不諱言，新手不太了解台灣交通狀況是多麼險象環生，身邊友人曾遇前方轉彎車未禮讓直行車而攔腰撞上，也有不熟機車特性導致「犁田」，外界不能把年輕人、騎車很快畫上等號。

22歲騎士張瀚中認為國內考照制度有問題，筆試只要背好題庫，基本上不會有問題，路考頂多是在練習場，當民眾考到駕照後，實際上路往往與考試狀況不同，相較於國外考照幾乎都要先上駕訓班、擁有一定駕駛時數，甚至要道路考試，台灣的經驗培養和心理建設仍有進步空間。

鄭姓騎士發現，台灣道路標示不清，加上新手騎士不熟路況，就容易誤入單行道，雖然熟悉該區域不太發生類似情形，但換個縣市恐又有不一樣的規定，會讓民眾很錯亂。

不過，張瀚中點出「猴子」和「三寶」層出不窮，許多人會想要騎快或鑽車縫，沒被抓或發生車禍就沒事，被抓頂多超速1、2千元紅單或記點而已，直言「台灣交通罰則比國外輕」，使得大家心存僥倖，變成只要沒有警察的地方就我行我素，也反映駕駛素養不足。

家長張文川育有20歲、22歲兩個兒子，直言「孩子是父母的心頭肉」， 孩子新手上路往往因經驗不足，容易發生車禍意外，儘管多數家長不希望孩子騎車，仍適度放手讓他們歷練交通現況。

他認為不少孩子年輕氣盛，喜歡改車、耍酷、超速，剛考到駕照卻不熟法規、路況及車輛特性，有時看到有縫就鑽，要是遇到大車急停或轉彎，往往反應不及就會撞上。政府應不斷宣導交通規則、肇事原因，讓新手更快增加知識與經驗。

家長李秋玲曾與18歲、23歲女兒討論北市橋樑設計不佳，儘管汽車、機車與行人分道，要是機車直行、汽車右轉，就會大小車橫衝直撞爭道，更不用說人車搶道。孩子剛考到駕照，實際上路便發現此問題，每次過橋會特別減速，自己平時叮嚀寧可慢，也不要與其他車輛爭道。

李秋玲說，交通部喊出禮讓行人，卻出現一堆「帝王行人」，北市道路易塞車，尤其上下班尖峰時段，她建議市府可改變交通號誌的使用原則，行人專用與車輛的紅綠燈應有時間間距，避免人車同時爭相搶過綠燈。張文川則提議，路口全面性設計行人專用時相，不只保護行人，也能避免車禍頻傳，維持交通順暢。