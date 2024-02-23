板橋多座公園改造 環河公園4月完工

新北市府近年致力推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，已有逾百處公園遊戲場完成改善。板橋公所日前針對環河公園北側公園上月起動工改善壓花地坪老舊、局部區域排水不良等問題，估花費672萬3千元，預計4月底完工。另華江123木頭公園、崑崙公園、浮洲公園等也將陸續施工改善。

環河公園北側公園近期周邊圍起鐵圍籬，周邊民眾無法進入散步。板橋區公所表示，因壓花地坪老舊，且局部區域排水不良，花台設施致通透性不足，為改善上述問題，已在1月中進場施作，預計4月下旬完工，優化公園環境。

另板橋區內公園也陸續改造，公所指出，考量華江橋旁時光公園原遊具過於單調，2月新增靠背式座椅鞦韆，及可供2至12歲兒童使用的皮帶式鞦韆、平衡木、蹺蹺板及旋轉杯。華德公園也將老舊遊具換新，新設3組滑梯、攀爬網、搖搖馬及10組休閒座椅及照明。

板橋公所表示，排定3月進場新設華江123木頭公園及光復簡易公園公廁，打造親子無障礙友善廁所；4月將在崑崙公園新設擺盪大索、攀爬網及傳聲筒；5月改善浮洲公園步道；6月優化溪北公園地坪，並拆除圍牆拆除。今年下半年會在重慶公園新設遊戲場，包含環狀步道、擺盪大索及抹香鯨特色遊具，拆除舊有地坪與石柱，打造主題特色及全齡化環境場域空間。

市議員黃淑君建議，新北公園養護單位責任歸屬不清，管理常遇困難，去年被審計處指上半年預算執行不到5成，導致發生「有錢而沒做」狀況，公園是市民使用度高的休憩空間，常被通報損壞嚴重不便民，市府應積極檢討公園相關管理辦法，讓民眾使用更加安心。