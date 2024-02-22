汐止宜興里結合環保慶元宵 吃湯圓送燈籠
元宵節就快到了，因為疫情已經二、三年沒有辦活動的汐止區宜興里，今(22)日特別和福德宮合作，舉辦歡慶元宵及環保宣導活動，當天還準備了熱呼呼的紅豆桂圓湯圓讓里民品嚐，並且也發放Q版的小提燈，讓里民提前過節。
今(22)日在宜興福德宮舉辦的歡慶元宵及環保宣導活動，吸引好幾十位的里民參加，當天包括立委廖先翔、汐止區長林慶豐以及新北市議員白珮茹服務處都出席同樂，在聽清潔隊進行環保宣導的同時，一旁的志工則是忙著準備熱呼呼的紅豆桂圓湯圓，在一一裝碗後，端給里民們品嚐。
宜興里長陳清溪說，元宵節慶祝活動，因為疫情的關係已經二、三年沒有辦，所以，今天特別和福德宮合作，舉辦歡慶元宵及環保宣導活動，現場不但有湯圓，還準備了Q版的小提燈送給里民，讓大家提前感受過節氣氛。
立委廖先翔指出，今天很開心來參加宜興里慶元宵的活動，里長很用心還準備了熱湯圓請里民們吃，藉著這機會也來一起同樂，並且感謝大家的支持，未來會和大家一起為地方建設努力。
汐止區長林慶豐表示，宜興里的慶元宵很熱鬧，也一起品嚐了暖呼呼的湯圓應應景，祝大家新年快樂、吉龍舞春，還有就是元宵節到了，汐止區公所也準備了小提燈免費發送，分別在在2/23日星期五晚上，在汐止區公所、汐止火車站、汐科火車站及五堵火車站發放，另外在2/24日星期六早上10點，在公所1樓、汐止火車站發放，歡迎市民踴躍前往索取。
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