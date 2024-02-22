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蔡其昌拜會談中職在大巨蛋 蔣萬安允協助曝私心「做這事」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒35年例行賽將在3月30日開打，開幕戰預計安排在台北大巨蛋，聯盟會長蔡其昌昨天特別拜會台北市長蔣萬安。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒開幕戰設定在台北大巨蛋開打，職棒會長蔡其昌昨天下午拜會台北市長蔣萬安，討論賽程規畫、球場檢驗等事項，味全龍隊也證實將開幕戰排在大巨蛋。蔣萬安說，北市府願意給予各方協助，甚至個人私心，他身為龍迷，如果是味全龍比賽，他也會以實際行動到大巨蛋，支持台灣棒球、支持中華職棒賽事。

昨天蔡其昌也跟蔣萬安提到，需要召集球員工會聯盟及外聘專家，一起進行球場檢驗。對此，蔣萬安今表示，中華職棒要舉辦各項賽事會有相關慣例及規範，包括會組成專業團隊場地勘查檢驗等，這都非常正常。北市府會給予協助。

蔣今天出席士林官邸鬱金香花展開幕，受訪時也提到，台北大巨蛋已經成為台北市新地標，也是所有市民朋友的驕傲。非常謝謝蔡其昌昨天特別到市府來，因蔡其昌一直非常支持棒球、也很支持台北市，昨天是就中華職棒未來要在大巨蛋舉行各項棒球賽事，進行很多合作項目、細節的洽談，北市府一定會願意給予各方的協助。

蔣說，他身為龍迷，個人私心當然希望在大巨蛋舉辦很多棒球賽事，特別中華職棒球賽，特別如果是味全龍比賽，他個人也會非常願意，以實際行動進場到大巨蛋。

台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香花展開幕受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香花展開幕受訪。記者林麗玉／攝影

大巨蛋 蔡其昌

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