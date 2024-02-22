野柳神明淨港 200勇士周六跳水

新北市野柳神明淨港文化祭，周六元宵節於野柳保安宮前登場，今年將由200勇士跳水，並有神明淨港、神明過火「水裡來，火裡去」儀式。另參加保安宮擲筊大賽有機會獲得8888元開運大紅包，及100對龍年限定超酷炫的保安龍柱袖套。

今年以龍宮嘉年華為主軸的跳港祈福，現場有「千尾平安魚」、「千碗平安湯圓」免費發送，也推出「新鱻尚讚」海鮮禮盒當季最鮮甜的白帶魚、小管市價1200元，活動當日優惠價只要660元。另擲筊大賽明上午9點先舉行初賽，限量300人採現場排隊報名。

萬里區代理區長許明富表示，野柳神明淨港文化祭舉辦至今已有百年歷史，今年搭配龍年造型裝扮，讓民眾發揮創意跳水。

萬里區公所表示，元宵節到野柳還可以玩北海岸「青春山海線」，串聯從八里一路到貢寮三貂角，依山傍水的萬里是其中很夯的一環。山線有萬金杜鵑、繡球花，以及雙興自來水隧道廣場、麻斯廩水圳步道、麻竹腳步道、瑪鋉溪步道等景點。

海線也有遠近馳名的野柳地質公園、維納斯海岸、駱駝峰、龜吼漁港、幸福廣場及萬里海濱步道等。還擁有15公里長的萬金自行車道，沿著景觀橋及木棧道，沿途綠樹成蔭，還有大鵬足湯公園可以泡腳紓壓，都可加值遊玩。