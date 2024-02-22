聽新聞
test
0:00 / 0:00

野柳神明淨港 200勇士周六跳水

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
野柳神明淨港周六元宵節登場，200勇士將抬神轎跳水。圖／萬里區公所提供
野柳神明淨港周六元宵節登場，200勇士將抬神轎跳水。圖／萬里區公所提供

新北市野柳神明淨港文化祭，周六元宵節於野柳保安宮前登場，今年將由200勇士跳水，並有神明淨港、神明過火「水裡來，火裡去」儀式。另參加保安宮擲筊大賽有機會獲得8888元開運大紅包，及100對龍年限定超酷炫的保安龍柱袖套。

今年以龍宮嘉年華為主軸的跳港祈福，現場有「千尾平安魚」、「千碗平安湯圓」免費發送，也推出「新鱻尚讚」海鮮禮盒當季最鮮甜的白帶魚、小管市價1200元，活動當日優惠價只要660元。另擲筊大賽明上午9點先舉行初賽，限量300人採現場排隊報名。

萬里區代理區長許明富表示，野柳神明淨港文化祭舉辦至今已有百年歷史，今年搭配龍年造型裝扮，讓民眾發揮創意跳水。

萬里區公所表示，元宵節到野柳還可以玩北海岸「青春山海線」，串聯從八里一路到貢寮三貂角，依山傍水的萬里是其中很夯的一環。山線有萬金杜鵑、繡球花，以及雙興自來水隧道廣場、麻斯廩水圳步道、麻竹腳步道、瑪鋉溪步道等景點。

海線也有遠近馳名的野柳地質公園、維納斯海岸、駱駝峰、龜吼漁港、幸福廣場及萬里海濱步道等。還擁有15公里長的萬金自行車道，沿著景觀橋及木棧道，沿途綠樹成蔭，還有大鵬足湯公園可以泡腳紓壓，都可加值遊玩。

神明 萬里 野柳

延伸閱讀

限量元宵節「寶寶龍」提燈發送 排隊人潮綿延數百公尺

多多龍提燈網拍喊價5200 彰縣再發2千個籲勿兜售

故宮南院推出限量「神龍」小提燈 元宵節前2天憑票兌換

一秒到荷蘭！2024士林官邸鬱金香展 元宵節賞花又賞燈

相關新聞

行人穿越道 消防栓號誌桿擋路

新北市板橋區中正路一處行人穿越道口，有交通號誌桿、消防栓、道路號誌桿擋道，民眾反映「這叫人要怎麼走？」交通局表示，近日將...

北市8至15樓未公安申報 7月開罰

台北市老舊建物多，為維護老屋安全、避免釀災，台北市政府規定「建築物公共安全檢查簽證及申報」必須新納入8層以上未達16層的...

陽明山保變住6-5籌備會被解散

陽明山保護區變更住宅區（保變住）6-6開發案，遇環評程序卡關，住6-5案另向北市府申請成立重劃會，但籌備會未在期限內向市...

MINOU突停業 北市42件申訴

美甲、美足保養品牌「MINOU」於去年12月無預警停業，逾萬名會員權益受損，台北市迄今受理42件消費申訴。北市法務局昨發...

新北就博會釋2千職缺 上看57K

年後轉職，新北市政府勞工局明天舉辦新春就業博覽會，邀請義美、晶華酒店、寒舍集團等53家企業，提供超過2000個工作機會，...

野柳神明淨港 200勇士周六跳水

新北市野柳神明淨港文化祭，周六元宵節於野柳保安宮前登場，今年將由200勇士跳水，並有神明淨港、神明過火「水裡來，火裡去」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。