汐止崇德里慶元宵 4位大小財神陪提燈踩街

2/24日這個星期六就是元宵節，汐止區許多里也都準備了熱鬧的慶祝活動，其中崇德里除了沿續去年提燈踩街，今年里長蘇宏杰更是找了里民和小朋友4個人打扮為大小財神，要帶領里民一起踩街慶元宵。

崇德里長蘇宏杰表示，2/24日這個星期六舉辦提燈籠踩街活動，非常歡迎里民來參加，今年比較不一樣的是準備了4位財神，包括自己都打扮成財神爺，沿路會提燈遊街發糖果，祝賀大家新年快樂，也會透過廣播放有氣氛的音樂熱鬧一下，希望大家一起來慶元宵。

今年里長蘇宏杰再發揮創意加入新的元素，今(21)日下午進到活動中心裡頭，大小財神裝扮整齊，為了接下來的活動熱身，現場財神爺跟著過年的音樂律動，好有年味。因為，除了沿續去年提燈踩街，今年更是找了里民和小朋友再加上里長自己也粉墨登場，一行4個人打扮為大小財神，預計在當天就要帶著里民一起踩街慶元宵，有人提燈籠、有人拿元寶或是春聯，要炒熱現場氣氛。

崇德里提燈踩街慶元宵活動，將在這個星期六登場，晚上五點開始，有宣導活動，也準備了湯圓，而大約6點半就是重頭戲，集結採街，當天里辦公處也準備了300個紅色傳統燈籠，邀請大小朋友一起街頭鬧元宵。